ANTALYA İMSAKİYE 2023: Antalya sahur saat kaçta, iftar kaçta açılacak? 23 Mart 2023 Antalya sahur ve iftar saatleri

Antalya sahur vakti 23 Mart 2023 Perşembe günü oruç tutmak için sahura kalkacak vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Ramazan Ayı her sene 30 gün sürmemektedir. Diyanet'in yayımladığı bilgilere göre; Ramazan Ayı bu yıl 29 gün sürecek. Antalyalılar internette "23 Mart 2023 Antalya'da sahur saat kaçta açılacak?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 23 Mart 2023 Perşembe günü Antalya'da ilk iftar ve sahur vakti...

ANTALYA’DA İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?

Antalya’da ilk sahur saat 05:30'da yapılacak.

24 Mart Antalya sahur saati 05:29

25 Mart Antalya sahur saati 05:27

26 Mart Antalya sahur saati 05:26

ANTALYA'DA İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Antalya'da ilk iftar saati 19:18 olarak açıklandı.

24 Mart Antalya iftar saati 19:19

25 Mart Antalya iftar saati 19:20

26 Mart Antalya iftar saati 19:20

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KİMLER ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

