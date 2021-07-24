HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya-Muğla karayolunda 15 kilometre araç kuyruğu

Antalya-Muğla karayolunda 15 kilometre araç kuyruğu

24.07.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla ve ilçelerine Kurban Bayramı tatili için gelenlerin dönüş yolculuğu başladı. Antalya-Muğla karayolunda yoğunluk nedeniyle 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Sürücüler 7 kilometrelik Sakar Rampası'nı 45 dakikada geçebildi.

Antalya-Muğla karayolunda 15 kilometre araç kuyruğu

Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerine sahip Muğla, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla tatilcilerin akınına uğradı. Muğla'ya, tatil boyunca yaklaşık 4 milyon yerli turist geldiği belirtildi.

4188abd370fcd4aca28f26a64ed43921

Bayram tatili boyunca otel, apart, pansiyon ve çadırlarda konaklayan tatilciler, geri dönüş için yollara çıktı. Bodrum, Marmaris, Datça ve Fethiye ilçelerinden araçlarıyla hareket eden tatilciler, Antalya-Muğla karayolunda 15 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Sürücüler 7 kilometrelik Sakar Rampası'nı 45 dakikada geçebildi.

9922d067c50633e034485c5250e8a208

Tatilcilerin dönüş güzergahında herhangi bir kaza, aksaklık yaşanmaması için Muğla Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de önlem aldı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Go-kart kabusu! Kan kustu, bağırsakları yırtıldıGo-kart kabusu! Kan kustu, bağırsakları yırtıldı
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan vaka artışıyla ilgili açıklamaBilim Kurulu Üyesi İlhan'dan vaka artışıyla ilgili açıklama
Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3 plaj hariç tüm ilçede denize girmek yasaklandı

3 plaj hariç tüm ilçede denize girmek yasaklandı

Frikiğin böylesi! Arabaya eğilince...

Frikiğin böylesi! Arabaya eğilince...

Meteoroloji'den çok kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den çok kuvvetli yağış uyarısı

Gizli cennet! 7 tane tabelası olmasına rağmen bulunamıyor

Gizli cennet! 7 tane tabelası olmasına rağmen bulunamıyor

Aslıhan Güner annesini paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı

Aslıhan Güner annesini paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı

Fotoğraf bu gece çekildi! 15 km'yi buldu

Fotoğraf bu gece çekildi! 15 km'yi buldu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kritik veriler açıklandı: Son zamanların en yüksek vaka sayısı...

Kritik veriler açıklandı: Son zamanların en yüksek vaka sayısı...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Çok sayıda sahilde denize girmek yasaklandı

Çok sayıda sahilde denize girmek yasaklandı

Vahşet! Baba, 20 yaşındaki kızını boğarak öldürdü

Vahşet! Baba, 20 yaşındaki kızını boğarak öldürdü

Rize ve Artvin'de sel felaketi! Bakan Soylu'dan açıklama

Rize ve Artvin'de sel felaketi! Bakan Soylu'dan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.