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Antalya sahilinde hortum paniği! Şezlongları savurdu, tatilciler neye uğradığını şaşırdı

20.06.2023 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 5 yıldızlı otellerin yoğun olarak bulunduğu Serik ilçesi sahilinde hortum paniği yaşandı. Şiddetli rüzgarın oluşturduğu küçük çaplı hortum, tatilcilere zor anlar yaşattı. Sahilde kum fırtınasına neden olan hortum, şezlongları ve şemsiyeleri de savurdu.

Serik ilçesine bağlı Boğazkent sahilinde şiddetli rüzgar küçük çaplı hortum oluşturdu. Olay anı bir tatilcinin cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Boğazkent sahilinde denize giren tatilciler, ansızın gelişen rüzgar hortumuyla büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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BİR ANDA EŞYALARI SAVURDU

Otelin sahilinde etkisini gösteren hortum adeta kum fırtınası oluşturarak eşyalarını kurtarmaya çalışan tatilcilere zor anlar yaşattı.

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Kıyı şeridinde güçlü esen rüzgar nedeniyle şezlonglar ve şemsiyeler savruldu, bazı tatilciler ise panik içinde kaçmaya çalıştı. (İHA)

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