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Antalya sahilleri, dedektörle değerli eşya arayanlara kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 12:02 | Son Güncelleme

Antalya'da biten yaz sezonunun ardından sahiller tatilciler yerine, ellerinde dedektörle değerli eşya ve madeni para arayanlara kaldı.

Antalya sahilleri, dedektörle değerli eşya arayanlara kaldı

Konyaaltı sahiline, kent merkezine yakın bir ilçeden gelen, isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, gün boyu dedektörle dolaştı. Elindeki elektronik cihazın çıkardığı sesleri kulaklıkla dinleyerek madeni para ve metal eşyaları kumun altından çıkaran kişi, bunu eğlenmek için yaptığını dile getirdi.

Bu kişi, "Burada hem güneşin hem de güzel havanın tadını çıkarıyorum. Aldığım metal detektörüyle de sahilde yürüyorum. Şu ana kadar birkaç lira ve bol miktarda amatör balıkçıların kullandığı balık kurşunu buldum" dedi.

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Kaynak: DHA

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Antalya Konyaaltı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
beleş servetçilik kanımızda var
Ne açsınız be dünyaya rezil ediyorsunuz kendinizi tabi bizide yaşanmaz bu ülkede
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