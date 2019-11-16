Antalya'da 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

Antalya'n\u0131n Elmal\u0131 il\u00e7esinde 4,2 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi.\nAfet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan (AFAD) yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re sars\u0131nt\u0131, saat 21.14'te ve yerin 53 kilometre derinli\u011finde olu\u015ftu.PARTNER\u00dc\u00e7 ayda 4 sevgili de\u011fi\u015ftirdi: Ailesi endi\u015fe i\u00e7inde\u015ei\u015fli\u2019de 9 katl\u0131 binada korkutan yang\u0131nDoktorun sedye \u00fczerine \u00e7\u0131karak kalp masaj\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 hasta, kurtar\u0131lamad\u0131 (2)
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