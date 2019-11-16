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Antalya'da 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 21:29 | Son Güncelleme

Antalya'da 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre sarsıntı, saat 21.14'te ve yerin 53 kilometre derinliğinde oluştu.

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Antalya deprem Elmalı

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