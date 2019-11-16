Antalya'da 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre sarsıntı, saat 21.14'te ve yerin 53 kilometre derinliğinde oluştu.

