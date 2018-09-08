Antalya'da iki yıl önce çalınan "drone"u internetten satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli, yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki yıl önce Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde park halindeki otomobilde bulunan "drone"un çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, ikinci el eşyaların satışının yapıldığı bir internet sitesinde "drone" satıldığını tespit etti. Satışa konulan "drone"un çalıntı olduğunu belirleyen ekipler, şüpheli H.D'yi gözaltına aldı.
Drone, sahibine teslim edildi.
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