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Antalya’da hayvanseverlerden kediyi ezen sürücüye tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 23:10 | Son Güncelleme

Antalya’da otomobilin çarpıp kaçtığı kedi telef oldu.

Antalya’da hayvanseverlerden kediyi ezen sürücüye tepki

Antalya’da otomobilin çarpıp kaçtığı kedi telef oldu. Hayvanseverler kedinin ölümüne neden olan sürücünün yakalanıp gerekli cezayı almasını istedi.
Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi TRT Caddesi’nde siyah bir otomobil yavru bir kediye çarptı. O an olay yerinde olan Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, yaralı kedinin yardımına koştu.Yanık, kediyi aracıyla hastaneye ulaştıramadan öldü.
Olay anını anlatan Yanık, ”Biz TRT Caddesi’ndeydik. Kedi yolun karşısında yemeğini yedi ve yola indi. Yoldan gelen siyah otomobilli bir sürücü yavaş yavaş gelerek kedinin üzerinden geçti. Ardından arkasına bile bakmadan kaçtı gitti. Biz hemen kediyi aldık ama hastaneye yetiştiremeden öldü. Belki sürücü daha da yavaşlasa kedi geri kaçacaktı. Aracın sahibi olduğu şirketi aradım, gerekli incelemeyi yapacaklarını söylediler" dedi.
Sürücünün bulunması için polis merkezine de başvuru yapacağını dile getiren Yanık, "MOBESE kameralarından aracın plakasının belirlenip, sürücünün gereken cezayı almasını istiyoruz. Şirketten de sürücü hakkında bir yaptırım bekliyoruz. Biz hayvanseverler olarak bu işin peşini bırakmayacağız” diye konuştu.

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