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Antalya'da iki turist otel odasında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 13:50 | Son Güncelleme

Antalya'da iki turist otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde farklı otellerde tatil yapan Rus ve Alman turist, otel odalarında ölü bulundu.

Konaklı Mahallesi'ndeki otelde tatil yapan Ravli Khisamutdinov (66), çalışanlar tarafından odasında hareketsiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Rus turistin hayatını kaybettiğini belirledi.

Obagöl Mahallesi'nde bir otelde tatil yapan Alman turist Elizabeth Gerfrud (63) da odasında ölü bulundu.

Alman ve Rus turistin cenazeleri incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Alman ölüm Rus turist

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