Antalya'da kadın cinayeti sanığına müebbet hapis

Antalya'da kendisinden ayrılmak isteyen kadını, 8 yaşındaki oğlunu okula götürürken tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Ekrem Çatal ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Karar öncesi söz verilen sanık Ekrem Çatal, maktulü tasarlayarak öldürmediğini savunarak, "Konuşmaya gitmiştim, hakaret edince dayanamadım. Bir anlık öfkeyle olay yaşandı. Evlenme vaadiyle beni kandırdı, dolandırdı ve ihanete uğradım. Pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, cezada indirime giderek sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Muratpaşa ilçesinde Ziynet T. (36), 8 yaşındaki oğlunu 5 Ekim 2018'de okula götürdüğü sırada Dolaplıdere Caddesi'nde silahlı saldırıya uğramış, kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kadının birlikte yaşadığı Ekrem Çatal (61) olaydan dört gün sonra yakalanmıştı. Olaya şahit olan çocuğun pedagog eşliğinde alınan ifadesinde yaşananları gördüğünü, annesini vuran kişinin Çatal olduğunu söylediği kaydedilmişti.

