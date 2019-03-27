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Antalya'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 18:02 | Son Güncelleme

ANTALYA'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Antalya'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı, İl Sağlık Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Hüseyin Koyun idaresindeki 07 SV 268 plakalı kamyon, kavşakta Berna Afsin'in kullandığı 07 CCG 80 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü Berna Afsin, yolcular Furkan Afsin ve Nurcan Çakmak ile kamyon sürücüsü Hüseyin Koyun yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Furkan Afsin, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Durumlarının iyi olduğu belirtilen 3 yaralının tadavisi sürüyor. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Antalya'da kaza: 1 ölü, 3 yaralıAntalya'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

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