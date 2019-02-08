Antalya'da minibüs ile midibüs çarpıştı: 8 yaralı

Antalya'da minibüs ile midibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Deniz Culhacı'nın kullandığı 31 GB 591 plakalı minibüs, Kumluca-Kemer kara yolu Kiriş mevkisinde aynı istikamette ilerleyen Savaş Söylemez idaresindeki 07 K 2527 plakalı yolcu midibüsüyle çarpıştı.
Kazada, midibüsteki 8 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
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