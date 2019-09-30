HABER

Antalya'da otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 10:43 | Son Güncelleme

Antalya'da otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin evin duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şafak Kaynar'ın (22) kullandığı 35 TIR 11 plakalı otomobil, Mavikent Mahallesi Çanakçı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki evin duvarına çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Emin Deniz Bars (30) hayatını kaybetti, sürücü Kaynar yaralandı.

Yaralı sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bars'ın cenazesi ise jandarma ekiplerinin incelemesi sonrası aynı hastanenin morguna gönderildi.

ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı
Pegasus Hava Yolları'ndan bedava bilet açıklamasıPegasus Hava Yolları'ndan bedava bilet açıklaması
750 yıllık kervansaray restore edilmeyi bekliyor750 yıllık kervansaray restore edilmeyi bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza Kumluca ölümlü kaza trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

12 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

12 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mardin'de Ahmet Türk’ün yeğeninin evinden cephanelik çıktı

Ahmet Türk’ün yeğeninin evinden cephanelik çıktı

Son dakika: Adana'daki bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri saptandı

Çevik kuvvet otobüsünü hedef almışlardı! Kimlikleri belli oldu

Abdülkadir Uztürk Ortaokulu'nda eğitime bir ay ara!

Eğitime ara verildi!

Mardin'deki operasyonda 'Roger' kod adlı Fırat Şimdi öldürüldü

Bakanlık açıkladı! Fırat Şimdi öldürüldü

Düzce'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı

Polisin dur ihtarına uymadı, kaçarken kaza yaptı

İsim benzerliğinden 15 gün cezaevinde yattı

İsim benzerliğinden 15 gün cezaevinde yattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.