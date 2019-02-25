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Antalya'da "Puşkin Müzesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 17:25 | Son Güncelleme

Özel Moskova Milletlerarası Okulunda, ünlü Rus edebiyatçı Aleksandr Puşkin adına müze açıldı

Rus şair ve yazar Aleksandr Puşkin'in ölümünün 220. yılı dolayısıyla, Antalya'da "Puşkin Müzesi" açıldı.

Muratpaşa ilçesinde yerleşik Rusların çocuklarının devam ettiği Özel Moskova Milletlerarası Okulunda kurulan müzenin açılışında, sanatçının şiirleri rap ve hip hop müziklerine uyarlanarak seslendirildi. Rus dansçılardan oluşan break dans grubu da ellerinde Puşkin'e ait kitaplarla gösteri sundu.

Müzenin Koordinatörü Rüstem Valiahmetov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Puşkin'in dünyada tanınan önemli bir yazar ve şair olduğunu belirterek, Rus edebiyatının en görkemli tarzını yarattığını söyledi.

Puşkin'in anne tarafından büyük büyük babasının Afrikalı köle olduğunu ve İstanbul'da Rus Çarı 1. Petro'nun kendisini alarak Rusya'ya götürdüğünü, bu nedenle kökenlerinde İstanbul'un da sayıldığını anlatan Valiahmetov, şöyle konuştu:

"Ruslar için edebiyatta çok büyük bir isim olan Puşkin, Rusya ve Türkiye'yi edebiyatla birleştirmiştir. Çar tarafından yurt dışına çıkışı yasaklanan Puşkin, buna rağmen 1829 yılında Erzurum'u ziyaret etti. Puşkin'in yurt dışında tek ziyaret ettiği ülke Türkiye'dir. Bu konuda Puşkin Erzurum'a yolculuk isimli bir şiir yazmıştır. Bu yıl Puşkin'in doğumunun 220. yılı kutlanıyor. Türkiye için önemli olan kısmı da Türkiye'ye ziyaretinin 190. yıl dönümü. Puşkin'in doğum günü olan 6 Haziran'da Rus Parlamentosunda yapılacak etkinlikle onun adına müze açılacak. Ondan önce bir müzeyi Türkiye'de açmak bizim için büyük bir onur ve gururdur."

Valiahmetov, gençlerin müzeye ilgilerini artırmak için açılışta Puşkin'in şiirlerinin rap müzikle entegre edilerek okunduğunu ve hip hop danslarının sahnelendiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya müze Puşkin

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