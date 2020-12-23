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Antalya’da siber suçlarla mücadele çalışmaları

23.12.2020 11:59 | Son Güncelleme:
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Antalya’da siber suçlarla mücadele çalışmaları

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sosyal medya mecralarında yapılan inceleme sonunda terör örgütü propagandası yapmak suçlarını işlediği tespit edilen 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.Antalya’da, internet üzerinden yasadışı bahis oynatan 10, müstehcen içerikli yayın yapan 16 olmak üzere toplam 26 web sitesinin erişime engellenmesi sağlandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sosyal medya mecralarında yapılan inceleme sonunda terör örgütü propagandası yapmak suçlarını işlediği tespit edilen 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
Antalya’da, internet üzerinden yasadışı bahis oynatan 10, müstehcen içerikli yayın yapan 16 olmak üzere toplam 26 web sitesinin erişime engellenmesi sağlandı. 14-20 Aralık tarihleri arasında ele geçirilen 28 dijital materyalin içeriklerinin incelemeleri yapılarak suça konu verilere ilişkin hazırlanan 3 adet teknik inceleme raporu Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Sekiz ayrı siber suç olayına müdahale eden ekipler Manavgat ilçe merkezi, Hisar, Sanayi, Örnek ve Yukarı Hisar mahallelerinde faaliyet gösteren 3 işyerinde ve 1 evde internet üzerinden kaçak/yasa dışı bahis oynatıldığı tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 1 adet dolu tabanca fişeği ile suçta kullanıldığı değerlendirilen toplam 14 adet dijital materyal ile 1 adet doküman ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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