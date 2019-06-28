Antalya'da taklit kol saati operasyonu

Antalya'da 4 bin 70 lüks saatin taklitlerini kaçak yollardan ülkeye sokan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, lüks saatlerin taklitlerini ülkeye sokarak turistlerin yoğunlukta olduğu iş yerlerinde satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Aksu ve Muratpaşa ilçelerindeki 5 ayrı iş yerine yapılan operasyonda 4 bin 70 taklit kol saati ele geçirildi. Olayla ilgili B.T, F.S, E.K, S.Y. ve F.D. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

