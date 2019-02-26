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Antalya’da uyuşturucu operasyonları: 9 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 10:26 | Son Güncelleme

Antalya’da uyarıcı ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen 9 şüpheli tutuklandı.Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik Zeytinköy bölgesinde ve yol kontrol uygulama noktalarında çalışmalarını sürdürdü.

Antalya’da uyuşturucu operasyonları: 9 tutuklama

Antalya’da uyarıcı ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen 9 şüpheli tutuklandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik Zeytinköy bölgesinde ve yol kontrol uygulama noktalarında çalışmalarını sürdürdü. Zeytinköy bölgesinde belirlenen 18 adrese yapılan baskınlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada,92,80 gram kokain, 9,32 gram eroin, 118 gram skunk, 51 ecstasy hap, 2 yivsiz av tüfeği, 49 fişek, 1 hassas terazi, 4 bin 025 TL, 100 dolar ve 5 euro ele geçirildi.
16 şahıstan 5’i sevk edildikleri Antalya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Ekipler yine Döşemealtı ilçesi Korkuteli yolunda yaptıkları uygulamada narkotik madde arama köpeğinin tepki vermesiyle durdurulan araçta yapılan aramada 5 kilo 500 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Isparta-Antalya yolunda yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik madde arama köpeğiyle yapılan aramada 5 kilo 300 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri Antalya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Antalya’da uyuşturucu operasyonları: 9 tutuklama

Antalya’da uyuşturucu operasyonları: 9 tutuklama

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