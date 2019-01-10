Antalya'da yağma ve şantaj iddiası

Antalya'da çıplak fotoğraflarını çektiği kişiden şantaj ve tehdit yoluyla 150 bin lira aldığı iddia edilen kadın yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğine gelen C.Ş. (66), Kepez ilçesindeki kiracısı D.S'nin kira borcunu ödemek için evine geldiğini, birlikte alkol aldıklarını ve daha sonra uyuduğunu söyledi.

Uyandığında üzerinde sadece iç çamaşırı bulunduğunu, tanımadığı kişilerce darbedildiğini, cebindeki 500 lirasının zorla alındığını ve fotoğraflarının çekildiğini öne süren C.Ş, fotoğrafların ailesine gönderileceği ve sosyal medyada paylaşacağı yönündeki tehditler üzerine şüphelilere farklı tarihlerde 150 bin lira verdiğini iddia etti.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerden D.S'yi gözaltına aldı.

