Antalya'da yılın ilk buğday hasadı başladı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yılın ilk buğday hasadı yapılıyor.

Gazipaşa İlçesi Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yetişen buğdayın imece usulü hasat edilmeye başlandığını söyledi.

Bu yıl hava muhalefeti nedeniyle hasadın 20 gün geç başladığını dile getiren Çelik, "Güneye bakan yamaçlarda erken hasat ediliyor. İlçede 29 bin 180 dekar alanda ekim yapıyoruz. Bir dekardan 260 kilo ürün elde ediyoruz." dedi.

Çelik, bu yılki ürünün verimli olduğunu ifade etti.

Üreticilerden Ahmet Şenol da aldıkları üründen memnun olduklarını kaydetti. Buğdayı aralık ayında ektiklerini aktaran Şenol, Türkiye genelinde en erken hasadın ise Gazipaşa ilçesinde yapıldığını bildirdi.

Buğday üretiminin yoğun olduğu Karalar Mahallesi Muhtarı Latif Oktay da mahalle sakinlerinin ürün hasadını birlikte yaptıklarını belirtti. Mahallede güzel bir atmosfer oluştuğunu ifade eden Oktay, bu yılki ürünün üreticileri sevindirdiğini dile getirdi.

