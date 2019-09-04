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Antalya'da Yörük göçü canlandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 22:01 | Son Güncelleme

Antalya'da Yörük göçü canlandırıldı

Elmalı Belediyesi ve Batı Toroslar Yörük ve Türkmen Derneklerince Yörük göçü etkinliği düzenlendi.

Elmalı Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan ve yaklaşık 3 bin kişinin görev aldığı yörük göçü etkinliğinde, deve, at, eşek ve traktörlerle eski yörük kültürü canlandırıldı.

Meydanda oluşturulan kortejin, Dua Yokuşu'na kadar yürüyüşü sırasında sırada renkli görüntüler oluştu.

Etkinlikte konuşan Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, amaçlarının köklü bir tarihi geçmişi olan, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış Elmalı'daki yörük yaşamı ve kültürünü unutturmamak, gelecek nesillere aktararak yaşatılmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Yörük kültürü ve yaşamının güzelliklerini anlatan Öztürk, "Halkımız bu kültürü, bu yaşamı o kadar özümsemiş içine sindirmiş ki bugün burada yapılan etkinliğe günlerce hazırlandılar. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek yıllarda daha güzel organizasyonlar yapacağız." diye konuştu.

Etkinliği, Elmalı Kaymakamı Fatih Ahmet Kurt, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Güreş Ağası Muammer Ak, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ile Türkiye'nin değişik yörelerinden gelen Yörük Türkmen Dernekleri üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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