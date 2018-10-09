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Antalya'daki cinayet davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 13:51 | Son Güncelleme

Ağabeyinin ölümünden sorumlu tuttuğu kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

Antalya'da ağabeyinin ölümünden sorumlu tuttuğu kişiyi silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hayati Ayhan, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Ayhan, 2015'te Selekler Çarşısı karşısında çıkan silahlı kavgada ağabeyi Erhan Ayhan'ın hayatını kaybettiğini, olayda maktul Fırat Kuşçular'ın da bulunduğunu savundu.

Kuşçular ile konuşmak için emlak ofisine gittiğini belirten Ayhan, maktulün küfürlü sözler kullanıp, silah çekmek için hareket etmesi üzerine ateş açtığını öne sürdü.

Maktulle bir husumetinin olmadığı iddiasını paylaşan Ayhan, "Fırat'ı öldürmek gibi bir niyetim yok, zaten öldürmem için bir neden de yoktu. Olay akşamı elini beline atınca beni öldüreceğini düşündüm. Böyle bir olayın olmamasını istemezdim, yaşanan olaydan dolayı pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, Ayhan'a 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde Fırat Kuşçular'ın 22 Haziran 2016'da silahla öldürülmesiyle ilgili Hayati Ayhan gözaltına alınmıştı.

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Antalya cinayet hapis cezası Kepez

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