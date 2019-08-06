HABER

Antalya'daki cinayet davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 20:23 | Son Güncelleme

Alacak verecek meselesi yüzünden işlendiği iddia edilen cinayetin 2 sanığı hakim karşısına çıkarıldı

Antalya'da, alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiği iddia edilen cinayetin 2 sanığının yargılanmasına başlandı.

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Yaşar Deviren ve Ercan Şimşek ile maktul Osman Deviren'in babası Mustafa Deviren ve taraf avukatları katıldı.

Sanıklardan Yaşar Deviren, maktul Deviren'in dayısının oğlu olduğunu ve aralarındaki sorunun borç verdiği paraları alamamasından kaynaklandığını öne sürdü.

Deviren, akrabalarıyla maktul Osman Deviren'e yaklaşık 2 milyon lira verdiğini iddia etti.

Parasını almak için maktulü korkutmaya karar verdiğini ve tüfek satın aldığını söyleyen sanık Deviren, "Telefonla arayarak nerede olduğunu sordum, küfredince sinirlendim. Tüfeği yanıma alarak bulunduğu yere gittim. Korkutmak amacıyla ayaklarının önüne doğru ateş ettim ama silah yukarı doğru teptiği için saçmalar vücuduna isabet etti. Öldürme niyetim yoktu." diye konuştu.

Sanık Ercan Şimşek ise maktulün kendisinden yüklü miktarda borç alıp ödemediğini öne sürdü.

Parasını almak için yasal yollara başvurduğunu belirten Şimşek, cinayete yardım ettiği suçlamasını kabul etmediğini söyledi.

Olay yerine Yaşar Deviren ile gittiklerini ve araçta tüfek olduğunu bilmediğini iddia eden Ercan Şimşek, her şeyin çok kısa sürede olduğunu ve müdahale edemediğini savundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Yaşar Deviren, Muratpaşa ilçesinde 16 Nisan'da aralarında alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık bulunduğu belirtilen akrabası Osman Deviren'i (26) tüfekle ateş ederek öldürmüştü. Olaydan sonra tutuklanan Deviren hakkında "kasten öldürme", Ercan Şimşek hakkında ise "kasten öldürmeye yardım" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Uyuşturucu, silah, insan ticareti... Şimdi hedeflerinde onlar var!Uyuşturucu, silah, insan ticareti... Şimdi hedeflerinde onlar var!
Kahreden haber! Şile'de kaybolan gencin cesedi bambaşka bir yerde bulunduKahreden haber! Şile'de kaybolan gencin cesedi bambaşka bir yerde bulundu
Üsküdar Bilim Merkezi’nde yangın...Üsküdar Bilim Merkezi’nde yangın...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alacak cinayet dava duruşma

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusuna harekat' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusuna harekat' mesajı

Ebru Polat mesajı ifşa edip sert çıktı

Ebru Polat mesajı ifşa edip sert çıktı

Yüzde 5 zam geldi!

Yüzde 5 zam geldi!

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

ABD'den Türkiye açıklaması: Kabul edilemez

ABD'den Türkiye açıklaması: Kabul edilemez

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Şile'de denizde kaybolan gencin cesedi Riva'da bulundu

Kahreden haber! Şile'de kaybolan gencin cesedi bambaşka bir yerde bulundu

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Koza İpek Holding davasında istenen cezalar belli oldu

Koza İpek davasında istenen cezalar belli oldu

Assos’ta sahil boyunca sıralanan karavanlara tepki!

Ünlü tatil beldesinde tepki toplayan görüntü!

Safari cipi devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

Safari faciası! Ölü ve yaralılar var

Hüseyin Nasrullah Çelik'i öldüren Murat Ç. küçük yaştaki çocuklara cinsel istismarda bulunmuş

Vahşice öldürmüştü! Yeni skandalları ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.