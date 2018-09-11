Antalya'daki deprem

Antalya Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, Döşemealtı ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 02.02'de merkez üssü Döşemealtı ilçesi Ilıcaköy Mahallesi olan 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildiğini hatırlattı.

Jandarma, polis, 112 Acil Çağrı Merkezi ve kriz masası ekiplerine herhangi bir olumsuzluk bilgisi gelmediğini belirten Timur, "AFAD ekimizi de sahaya gönderdik. Arkadaşlarımız sahada inceleme yapacaklar fakat şu an için herhangi bir olumsuzluk yok." dedi.

