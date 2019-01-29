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Antalya'daki hortum ve fırtına

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 09:56 | Son Güncelleme

Serik ilçesinde 90 dekar seranın zarar gördüğü bildirildi

Serik ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen hortum nedeniyle 90 dekar seranın zarar gördüğü belirtildi.

Serik ilçesindeki 3 mahallede dün akşam saatlerinde meydana gelen hortum, dolu ve fırtına nedeniyle 90 dekar sera zarar gördü. Seralarda ekili çilek, domates ve salatalıklar ziyan oldu.

Hortum nedeniyle Belek Turizm Merkezi ve bir golf sahasındaki 50 çam ağacı yıkıldı.

Kaymakam Haluk Şimşek, Belediye Başkanı Ramazan Çalık ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu, 30 çiftçinin zarar gördüğü alanda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, hortumdan seraların zarar gördüğünü ve çam ağaçlarının devrildiğini söyledi.

Şimşek, "Çiftçilerimiz Tarsim'den mutlaka sigorta yaptırın. Zarar gören yerler, toplu afet kapsamı altına alınırsa çiftçilerimizin zararları karşılanır." dedi.

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Antalya kaymakam Serik

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