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Antarktika'da olağanüstü koronavirüs önlemleri

DÜNYA HABERLERİ  | 09.03.2020 11:33 | Son Güncelleme

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa yol açan koronavirüs (corona virüsü), Antarktika hariç tüm kıtalara ve 100'den fazla ülkeye yayıldı. Antarktika’da görev alan bilim insanları virüsle mücadele etmek için olağanüstü yöntemlere başvuruyor.

Antarktika'da olağanüstü koronavirüs önlemleri

Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü 109 bin 405 kişide virüs koronavirüs görüldüğünü, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 3689 olduğunu duyurdu.

Dünya üzerinde sadece Antarktika’ya ulaşmayan koronavirüse karşı, donmuş kıtada yaşayan bilim insanları yoğun güvenlik önlemleri alıyor. İngiltere’nin Rothera İstasyonu’nun lideri olan Michael Brian konuyla ilgili bir açıklama yaptı. 140 kişilik takımlarını korumak için katı güvenlik protokolleri uyguladıklarını söyledi. Bütün ekibin aynı yemek salonunu paylaştığını belirten ekip lideri, koronavirüsün kıtaya ulaşması dahilinde çok hızlı bir şekilde herkese bulaşacağını dile getirdi. Antarktika'daki bir İngiliz bilim adamı, koronavirüs salgınının kıtaya ulaşması durumunda tüm ekibe 'yıllarca' hayatta kalabilmek için yeterli yiyeceğe sahip olduklarını açıkladı.

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Michael Brian sözlerine şöyle devam etti;

Burada iyi korunuyoruz ve sağlığımızı korumak için çok iyi prosedürlerimiz var. Bizim asıl endişemiz ailelerimiz ve arkadaşlarımız için. Dünyanın geri kalanın salgınla mücadelesini endişeyle izliyoruz.

İstasyon şefi, koronavirüs salgını kıtayı tehdit etmesi durumunda acil eylem planları olduğunu söyledi. Kıtada İtalya, Arjantin, Ukrayna, Almanya, Rusya ve Hindistan dahil olmak üzere diğer ülkeler tarafından işletilen üsler arasında dahili uçuşlar var. Koronavirüs salgını başladıktan sonra Çin, personelini araştırma istasyonlarından çeken tek ülke oldu.

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