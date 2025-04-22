Çok eski çağlardan bu yana kadınlar kendilerince ve çevresel imkanlarına göre geliştirdiği bakım rutinleri ile güzelliklerini korumakta ve kişisel bakımlarını aksatmamak için gayret göstermektedir. Özellikle antik çağlarda kullanılmaya başlayan ve bazıları günümüze kadar ulaşmayı başaran birçok güzellik rutini bugün geliştirilen çeşitli ürünlere ve rutinlere de ilham olmuştur.
Doğada kendiliğinden yetişen birçok bitki, ot, çiçek, meyve ya da sebze kadınlar için güzellik rutinlerine eklenen önemli ürünlere dönüşmüştür. Bugün de güzelliğini ve bakımın doğal yollarla korumak ve sağlamak isteyen kadınlar olabilecek en doğal yöntemlerle kişisel bakımlarını gerçekleştirmeyi tercih etmektedirler.
Antik çağlardan beri kullanılan 7 şaşırtıcı güzellik sırrı nedir?
Bakımlı olmak özellikle kadınlar için çok eski çağlardan günümüze ulaşan bir tutku olarak değerlendirilir. Saçlardan cilt bakımına birçok farklı konuda faydalı olan ve güzellik kadar sağlık için de yapılan kişisel bakım rutinleri geçmişten günümüze doğada bulunan malzemelerle en doğal yöntemlerle uygulanmaktadır. Antik çağlardan günümüze ulaşan hala kullanılan 7 güzellik sırrına örnek bazı bakım rutinleri şunlardır:
- Akne sorunu, zamanı olmayan her dönem yaşanabilen bir problemdir. Maş fasulyesinin akneye iyi geldiği keşfedildiğinden bu yana akneler için kullanılmaktadır. Antik Çin döneminde kadınlar maş fasulyelerini ezip macun haline getirerek aknelere karşı kullanmışlardır. Günümüzdeki teknoloji ile kolaylıkla haşlanıp ezilebilen maş fasulyesini püre haline getirip akne olan bölgeye uygulayarak bu sorundan kurtulmak mümkün olur.
- Kuru ciltleri ihtiyacı olan neme kavuşturmak için çok eski zamanlardan beri gül suyu kullanılır. Bugün kimyasal ürünlerde de kullanılan gül özü evde doğal olarak da hazırlanıp yararlanılabilen bir üründür. Cildi nemlendirebilmek ya da siyah nokta sorunundan kurtulabilmek için Antik Mısır’da gül suyu kullanılmış ve cilde uygulanmıştır. Bu rutin günümüzde de devam etmektedir.
- Saç bakımı ve saçları daha parlak bir görünüme kavuşturmak için nane kullanılır. Antik Çin’de kadınların çok sık kullandığı bu ürün blenderden geçirilen nane yapraklarının bir maske olarak saça uygulanması ile kullanılır.
- Bal hem besleyici hem de cildi nemlendirici bir özelliğe sahiptir. Antik Mısır kadınlarından bu yana cilde uygulanmaktadır.
- Deniz tuzu cildin nefes alması amacı ile kullanılır. Yüzlerce yıl önce Japonya’da da kullanılmıştır ve hâlâ uygulanmaktadır.
- Hindistan cevizi yağı, Güney Asya kadınlarının çok eskiden beri uyguladığı bir güzellik rutinidir. Çok etkili bir nemlendirici olamsının yanı sıra saçlara da parlaklık ve canlılık verir.
- Yaşlanma etkilerinin önüne geçmek için bir ürün kullanmadan bilinçli bir şekilde yapılan yüz masajı da çok eski çağlardan bu yana uygulanan bir güzellik rutinidir.