Antosiyaninin faydaları neler? Antosiyanin içeren besinler

Sağlıklı bir vücut ve güçlü bir bağışıklık sistemi için farklı tip besinleri içeren yeme planlarına ihtiyaç vardır. Bu farklı besinlerden birisi de antosiyanindir. Nar, mürdüm eriği gibi meyvelerde bulunan bu madde, insan sağlığı için çok faydalı özelliklere sahiptir. Sizler de antosiyanin içeren meyve ve sebzeleri tüketerek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Antosiyanin Nedir? Antosiyaninin nedir sorusu birçoğunuzun aklındaki ilk soru olduğu için öncelikle antosiyaninin ne olduğunu açıklayalım. Antosiyanin, bitkilerde bulunan ve bitkilere renklerini veren pigmentlerdir. Genellikle, kırmızı, mor ve mavi renkli bitkilerde bulunan bu maddenin insan sağlığına faydalı birçok özelliği vardır. Yunanca kyanos ve anthos sözcüklerinden oluşur ve mavi çiçek anlamında kullanılır. Bu madde vücuttaki serbest radikaller ile mücadele ederek bağışıklık sistemini güçlendirir. Bunun yanı sıra virüslere, bakterilere karşı da koruma sağladığını gösteren bilimsel araştırmalar da mevcuttur. Antosiyaninin Faydaları Sebze ve meyveler sağlıklı yaşamın vazgeçilmez parçalarıdır. İçerdikleri birçok mineral, vitamin ve maddelerle vücudun işleyişini düzenler. Antosiyanin de bu yararlı maddelerden birisidir. Güçlü bir antioksidan olan bu madde vücuttaki yağların oksiditasyonunu yavaşlatır ve doğal hücrelerin oluşmasına katkı sağlar. Antosiyaninin antiviral etkisinin olduğuna dair bilimsel çalışmalar da vardır. Bu etkisi sayesinde vücuda dışarıdan giren virüslere karşı mücadele ederek yayılmalarını yavaşlatır. Özellikle bahar ve kış aylarında, yaygınlaşan salgın dönemlerinde vücudu virüslere korumak için kullanılması önerilir. Diyabet hastalığı, vücuttaki şeker miktarının kana çok hızlı karışarak vücudun dengesinin bozulmasıdır. Antosiyanin şekerin kana daha yavaş bir şekilde karışmasını sağlar ve diyabet hastaları için yararlı etkileri vardır. Bu sebeple, diyabet hastaları da doktorlarına danışarak antosiyanin içeren meyve ve sebzeleri tüketebilir.

Antosiyaninin Kanseri ve Obeziteyi Önlemedeki Faydaları Çağımızın en yaygın hastalıklarından olan kanser, en fazla insan öldüren ikinci hastalıktır. Birçok farklı türü bulunan kanserin şu an hala kesin bir tedavisi yoktur. Bu sebeple, kanserden korunmak için sağlıklı beslenmemiz gerekir. Şu an hala çalışma aşamasında olsa da antosiyaninin de kanser önleyici etkisi olduğunu savunan bilimsel makaleler mevcuttur. Dünyanın en yaygın sorunlarından birisi de obezitedir. Türkiye’de de obez insan oranı oldukça fazladır. Her geçen yıl sayısı daha da artan obezite sağlık açısında çok ciddi sorunlara yol açar. Obezite ile birlikte artan kolesterol ve yağ oranları, kalp ve damar hastalıkları gibi birçok rahatsızlığa sebep olur. Henüz kanıtlanmamış olsa da antosiyaninin vücuttaki kolesterol dengesini sağlamaya yardımcı olduğu ve obeziteyi önlemede yararlı olabileceğini belirten deneyler vardır. Bütün bu özelliklerinin yanı sıra antosiyaninin faydaları arasında göz sağlığını koruması da vardır. Yaşlılarda daha fazla rastlanan ve yaygın göz hastalıkları arasında olan katarakt, yaşam kalitesini düşüren bir rahatsızlıktır. Antosiyanin gözün işleyişini düzene sokarak kataraktın önlenmesine katkıda bulunur.

Genel olarak kanserden diyabete, obeziteden virüs ve bakterilere karşı korunmaya kadar birçok hastalığa iyi gelen antosiyanin organların işleyişini düzenler ve daha düzgün çalışmalarına yardımcı olur. Sizler de antosiyanin içeren besinleri tüketerek kendinizi bu hastalıklara karşı koruyabilirsiniz.