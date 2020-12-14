Antosiyaninin faydaları neler? Antosiyanin içeren besinler

Sağlıklı bir vücut ve güçlü bir bağışıklık sistemi için farklı tip besinleri içeren yeme planlarına ihtiyaç vardır. Bu farklı besinlerden birisi de antosiyanindir. Nar, mürdüm eriği gibi meyvelerde bulunan bu madde, insan sağlığı için çok faydalı özelliklere sahiptir. Sizler de antosiyanin içeren meyve ve sebzeleri tüketerek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz.
Antosiyaninin nedir sorusu birçoğunuzun aklındaki ilk soru olduğu için öncelikle antosiyaninin ne olduğunu açıklayalım. Antosiyanin, bitkilerde bulunan ve bitkilere renklerini veren pigmentlerdir. Genellikle, kırmızı, mor ve mavi renkli bitkilerde bulunan bu maddenin insan sağlığına faydalı birçok özelliği vardır. Yunanca kyanos ve anthos sözcüklerinden oluşur ve mavi çiçek anlamında kullanılır. Bu madde vücuttaki serbest radikaller ile mücadele ederek bağışıklık sistemini güçlendirir. Bunun yanı sıra virüslere, bakterilere karşı da koruma sağladığını gösteren bilimsel araştırmalar da mevcuttur.
Sebze ve meyveler sağlıklı yaşamın vazgeçilmez parçalarıdır. İçerdikleri birçok mineral, vitamin ve maddelerle vücudun işleyişini düzenler. Antosiyanin de bu yararlı maddelerden birisidir. Güçlü bir antioksidan olan bu madde vücuttaki yağların oksiditasyonunu yavaşlatır ve doğal hücrelerin oluşmasına katkı sağlar. Antosiyaninin antiviral etkisinin olduğuna dair bilimsel çalışmalar da vardır. Bu etkisi sayesinde vücuda dışarıdan giren virüslere karşı mücadele ederek yayılmalarını yavaşlatır. Özellikle bahar ve kış aylarında, yaygınlaşan salgın dönemlerinde vücudu virüslere korumak için kullanılması önerilir. Diyabet hastalığı, vücuttaki şeker miktarının kana çok hızlı karışarak vücudun dengesinin bozulmasıdır. Antosiyanin şekerin kana daha yavaş bir şekilde karışmasını sağlar ve diyabet hastaları için yararlı etkileri vardır. Bu sebeple, diyabet hastaları da doktorlarına danışarak antosiyanin içeren meyve ve sebzeleri tüketebilir.
Çağımızın en yaygın hastalıklarından olan kanser, en fazla insan öldüren ikinci hastalıktır. Birçok farklı türü bulunan kanserin şu an hala kesin bir tedavisi yoktur. Bu sebeple, kanserden korunmak için sağlıklı beslenmemiz gerekir. Şu an hala çalışma aşamasında olsa da antosiyaninin de kanser önleyici etkisi olduğunu savunan bilimsel makaleler mevcuttur. Dünyanın en yaygın sorunlarından birisi de obezitedir. Türkiye’de de obez insan oranı oldukça fazladır. Her geçen yıl sayısı daha da artan obezite sağlık açısında çok ciddi sorunlara yol açar. Obezite ile birlikte artan kolesterol ve yağ oranları, kalp ve damar hastalıkları gibi birçok rahatsızlığa sebep olur. Henüz kanıtlanmamış olsa da antosiyaninin vücuttaki kolesterol dengesini sağlamaya yardımcı olduğu ve obeziteyi önlemede yararlı olabileceğini belirten deneyler vardır. Bütün bu özelliklerinin yanı sıra antosiyaninin faydaları arasında göz sağlığını koruması da vardır. Yaşlılarda daha fazla rastlanan ve yaygın göz hastalıkları arasında olan katarakt, yaşam kalitesini düşüren bir rahatsızlıktır. Antosiyanin gözün işleyişini düzene sokarak kataraktın önlenmesine katkıda bulunur.
Genel olarak kanserden diyabete, obeziteden virüs ve bakterilere karşı korunmaya kadar birçok hastalığa iyi gelen antosiyanin organların işleyişini düzenler ve daha düzgün çalışmalarına yardımcı olur. Sizler de antosiyanin içeren besinleri tüketerek kendinizi bu hastalıklara karşı koruyabilirsiniz.
Antosiyanin besinlere mor, mavi ve kırmızı renklerini veren bir pigment olduğu için genellikle mor ve kırmızı besinlerde bulunur. Daha çok meyvelerde bulunsa da antosiyanin içeren sebzeler de vardır.
Önemli oranda antosiyaninin içeren besinlerden en yaygın olanı nardır. Hem C vitamini hem de antioksidan açısından zengin olan nar, antosiyanin açısından da zengindir. Meyve suyu da çok lezzetli olan bu meyveyi sonbahar ve kış aylarında tüketebilirsiniz. Mürdüm eriği de antosiyanin ve aynı zamanda C vitamini içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve sizi hastalıklara karşı korumaya destek olur. Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklara karşı korunmak genellikle sadece bahar ve kış aylarında akla gelir. Ancak bu çok doğru bir yaklaşım değildir. Vücudun her dönem düzenli bir işleyişe ve güçlü bir bağışıklık sistemine ihtiyacı vardır. Bu sebeple, yaz aylarında da antosiyanin içeren besinler tüketmeniz sağlığınız için yararlıdır. Yaz aylarında tüketilen ve yüksek oranda antosiyanin içeren meyveler arasında en yaygın olanı kirazdır. Güzel tadından dolayı yaz aylarında sıkça tüketilen bu meyve antosiyanin açısından çok zengindir. Bunun yanı sıra, böğürtlen, çilek, ahududu, üzüm, yaban mersini gibi orman meyveleri de antosiyanin açısından zengindir. Berry olarak geçen bu meyveler genellikle yaz mevsiminde üretilir. Ancak dondurulmuş orman meyvelerini, bütün yıl boyunca reyonlarda bulabilirsiniz. Bu sebeple, orman meyvelerini sadece yaz aylarında değil tüm yıl boyunca bulabilir ve tüketebilirsiniz. Bu meyveleri normal olarak tüketebileceğiniz gibi smoothieler hazırlayarak içecek olarak da tüketebilirsiniz. Kahvaltı ve atıştırmalık için sağlıklı yiyecekler arayanlar için antosiyanin açısından zengin orman meyveleri güzel bir alternatiftir.
Meyveler her ne kadar antosiyanin açısından zengin olsa da antosiyanin piştiğinde vücuda daha hızlı karışır ve daha çabuk etki eder. Bu sebeple sebzeler de çok önemli antosiyanin kaynaklarıdır. Salatalarımız da kullandığımız mor lahana antosiyanin açısından oldukça zengindir. Ayrıca kırmızı pancar da yüksek miktarda antosiyanin içerir. Bu sebzeleri, haşlayarak veya turşu olarak tüketebilirsiniz.
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