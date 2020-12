Antosiyaninin faydaları neler? Antosiyanin içeren besinler

Antosiyaninin Kanseri ve Obeziteyi Önlemedeki Faydaları

Çağımızın en yaygın hastalıklarından olan kanser, en fazla insan öldüren ikinci hastalıktır. Birçok farklı türü bulunan kanserin şu an hala kesin bir tedavisi yoktur. Bu sebeple, kanserden korunmak için sağlıklı beslenmemiz gerekir. Şu an hala çalışma aşamasında olsa da antosiyaninin de kanser önleyici etkisi olduğunu savunan bilimsel makaleler mevcuttur. Dünyanın en yaygın sorunlarından birisi de obezitedir. Türkiye’de de obez insan oranı oldukça fazladır. Her geçen yıl sayısı daha da artan obezite sağlık açısında çok ciddi sorunlara yol açar. Obezite ile birlikte artan kolesterol ve yağ oranları, kalp ve damar hastalıkları gibi birçok rahatsızlığa sebep olur. Henüz kanıtlanmamış olsa da antosiyaninin vücuttaki kolesterol dengesini sağlamaya yardımcı olduğu ve obeziteyi önlemede yararlı olabileceğini belirten deneyler vardır. Bütün bu özelliklerinin yanı sıra antosiyaninin faydaları arasında göz sağlığını koruması da vardır. Yaşlılarda daha fazla rastlanan ve yaygın göz hastalıkları arasında olan katarakt, yaşam kalitesini düşüren bir rahatsızlıktır. Antosiyanin gözün işleyişini düzene sokarak kataraktın önlenmesine katkıda bulunur.

Genel olarak kanserden diyabete, obeziteden virüs ve bakterilere karşı korunmaya kadar birçok hastalığa iyi gelen antosiyanin organların işleyişini düzenler ve daha düzgün çalışmalarına yardımcı olur. Sizler de antosiyanin içeren besinleri tüketerek kendinizi bu hastalıklara karşı koruyabilirsiniz.