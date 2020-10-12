AnTuTu en güçlü Android telefonlar için hazırladığı eylül 2020 listesini açıkladı

En iyi telefonlara sahip olmak hepimizin arzusu. Bunun için saatlerce araştırma yapıyor ya da bir bilene danışıyoruz. Böylece alacağımız akıllı telefonun en iyisi olduğundan emin olmaya çalışıyoruz. Bu konuda bize yardımcı olan bazı etmenler de söz konusu. Örneğin çeşitli YouTube kanallarının inceleme videoları, firmaların hazırladığı türlü analizler veya belirli bir veriye göre yapılan sıralamalar bunlardan sadece birkaçı. İşte AnTuTu'nun aylık olarak paylaştığı en güçlü Android telefonlar listesi de, belirli bir veriye göre yapılan sıralamalardan birisi olarak öne çıkıyor. Android kullanıcıları arasında performansı ölçmek için sıklıkla kullanılan AnTuTu Benchmark sonuçlarına dayanan bu veriler, geride bıraktığımız eylül ayının en iyi Android telefonlarının da sıralamasını gerçekleştirdi.

İŞTE ANTUTU'YA GÖRE EYLÜL AYININ EN GÜÇLÜ ANDROİD TELEFONLARI

AnTuTu, en güçlü Android akıllı telefonlar eylül 2020 listesini sonunda paylaştı. AnTuTu'nun paylaştığı listeye göre lider bu kez ağustos ayında olduğu gibi Xiaomi Mi 10 Ultra olmadı. Liderlik, Snapdragon 865 işlemcisiyle, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanıyla gelen Vivo iQOO 5 Pro'ya gitti. 663.752 AnTuTu puanına sahip olan Vivo iQOO 5 Pro'yu, 662.165 puan ile küçük kardeşi iQOO 5 takip etti. Geçen ayın lideri Xiaomi Mi 10 Ultra ise üçüncülüğe geriledi. En iyi Android 10 telefonun tamamı ise şöyle sıralandı: