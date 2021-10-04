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AnTuTu, Eylül 2021'in en güçlü Android telefonlarını paylaştı!

04.10.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AnTuTu, Android en iyi akıllı telefonu arayanlar için Eylül 2021'i baz alan yeni bir liste oluşturdu. Telefon karşılaştırma platformu, Eylül 2021'in en güçlü Android akıllı telefonlarını listeledi. Listede Qualcomm Snapdragon 888 ve Snapdragon 888+ sürprizi yaşandı. İşte AnTuTu'ya göre Eylül 2021'in en güçlü Android telefonları.

AnTuTu, Eylül 2021'in en güçlü Android telefonlarını paylaştı!

En iyi akıllı telefonları bulmak için bazı listelere bakmak ve çeşitli incelemeleri izlemek gerekebiliyor. Çünkü her zaman olduğu gibi elektronikte de her şeyin en iyisini istiyoruz, ki bu da en doğal hakkımız. Konu, en güçlü akıllı telefonlar olduğunda ise herkesin aklına farklı farklı firmalar geliyor. Bu firmalardan biri Apple'ın ürettiği iPhone'lar olabiliyor. Ancak Android işletim sistemini kullanmayı seçip en iyi Android akıllı telefonu arayanların ise birden fazla markanın içinden bir tercih yapma şansı var. Telefon karşılaştırma platformu AnTuTu ise tercihini Android işletim sisteminden yana kullananlar için en güçlü Android akıllı telefonları listeliyor. Bu durum Eylül 2021'de de değişmiş değil.

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İŞTE EN GÜÇLÜ ANDROID TELEFONLAR

AnTuTu Eylül 2021'in en güçlü Android telefonlarının bir listesini yayınladı. AnTuTu'nun Eylül 2021 Android telefon listesinin ilk sırasında Nubia Red Magic 6S Pro var. 857 bin 918 puan alan Red Magic 6S Pro'yu ise 837 bin 715 puan alan Black Shark 4 Pro takip etti. Black Shark 4 Pro, uzun bir süredir liderliği kimselere bırakmıyordu, ancak Red Magic 6S Pro'nun liderlik koltuğuna oturmasıyla bu durum değişti. Listenin tamamı ise şöyle:

1) Nubia Red Magic 6S Pro - 857 bin 918 puan
2) Black Shark 4 Pro - 837 bin 715 puan
3) Vivo X70 Pro+ - 836 bin 943 puan
4) iQOO 8 Pro - 836 bin 410 puan
5) ASUS ROG Phone 5S - 828 bin 509 puan
6) iQOO 8 - 826 bin 460 puan
7) OnePlus 9 Pro - 822 bin 130 puan
8) OnePlus 9 - 809 bin 562 puan
9) Realme GT - 805 bin 786 puan
10) Xiaomi MIX 4 - 803 bin 422 puan

AnTuTu en güçlü Android akıllı telefonlar

SNAPDRAGON 888 VE SNAPDRAGON 888+ DAMGASI

AnTuTu'nun en güçlü Android akıllı telefonlar için hazırladığı listeye baktığımızda, listedeki tüm telefonların ortak özellikleri olduğunu görüyoruz. Telefonlar ya Snapdragon 888 işlemcisinden güç alıyorlar ya da Snapdragon 888'in daha da geliştirilmiş bir versiyonu olan Snapdragon 888+'ı kalplerinde taşıyorlar.

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Özellikle listenin önlerinde Snapdragon 888+'ın ağırlığı net bir şekilde hissediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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