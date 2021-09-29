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  4. Huawei'den ayrılmıştı: Honor, Çin'deki en büyük üçüncü akıllı telefon markası oldu

Huawei'den ayrılmıştı: Honor, Çin'deki en büyük üçüncü akıllı telefon markası oldu

29.09.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei'nin sattığı akıllı telefon markası Honor, Ağustos ayında Çin'de akıllı telefon satışları açısından Xiaomi'yi geride bıraktı. Honor böylece ülkedeki en büyük üç akıllı telefon markasından biri olmayı başardı.

Huawei'den ayrılmıştı: Honor, Çin'deki en büyük üçüncü akıllı telefon markası oldu

Honor ile Huawei'nin yollarının ayrılmasının üzerinden uzun bir zaman geçti.

Hatırlarsanız o dönem Huawei'ye bağlı bir marka olan Honor, şirketin kararı ile birlikte satılmıştı. Bu satış işlemi sonrası Honor, yeni telefonlarına ABD yaptırımları nedeniyle Huawei akıllı telefonlarında bulunmayan Google Servisleri'ni de getirmeyi başarmıştı.

Şimdi ise Honor'un Ağustos ayında iyi bir çıkış yakaladığını gösteren yeni bir rapor yayınlandı.

Honor

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HONOR, XIAOMI'Yİ GERİDE BIRAKTI

Counterpoint Research'e göre Honor, Ağustos ayında Çin'de akıllı telefon satışları açısından Xiaomi'yi geçti. Böylelikle Honor, Oppo ve Vivo'nun ardından ülkedeki en büyük üç akıllı telefon markasından biri oldu.

EN HIZLI BÜYÜYEN ŞİRKETLERDEN BİRİ

Rapor, Ağustos ayında Honor'un akıllı telefon satışlarında bir önceki aya göre yüzde 18'lik bir artış olduğunu ve bunun şirketi bölgedeki en hızlı büyüyen şirketlerden biri haline getirdiğini belirtiyor.

Honor'un 2021'in ikinci yarısında Çin pazarındaki rekabeti yoğunlaştırması bekleniyor.

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Honor'un Çin dışındaki pazar payı büyümesi ise büyük olasılıkla bu kadar agresif olmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Çin akıllı telefon Huawei
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