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AÖF 2020-2021 kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri açıklandı! AÖF kayıt tarihleri ne zaman?

EĞİTİM HABERLERİ  | 18.08.2020 11:22 | Son Güncelleme

Binlerce kişinin merakla beklediği AÖF 2020 -2021 kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı sorusunun cevabı geldi. Üniversite eğitimini tamamlamak için AÖF bölümünden bir bölüm seçen öğrenciler AÖF 2020 -2021 yeni kayıt güz dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlıyor. AÖF 2020-2021 yeni kayıt tarihleri ne zaman bitecek? AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı? İşte son dakika AÖF kayıt tarihleri!

AÖF 2020-2021 kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri açıklandı! AÖF kayıt tarihleri ne zaman?

Koronavirüsten kaynaklı uzaktan eğitimi tercih eden kişiler için Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri araştırılmaya başlanmıştı.Örgün eğitim tercih etmeyen ve eğitimlerine uzaktan devam etmek isteyen binlerce öğrenci açıköğretim bölümlerine başvurmaya başladı. AÖF 2020 -2021 yeni kayıt tarihleri için son güncelleme yapıldı ve tarihler açıklandı. Binlerce kişinin merakla beklediği AÖF 2020 -2021 kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı sorusunun cevabı geldi. Üniversite eğitimini tamamlamak için AÖF bölümünden bir bölüm seçen öğrenciler AÖF 2020 -2021 yeni kayıt güz dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlıyor. Açıköğretim dikey geçiş başvuru tarihi ile 28 Eylül 2020 Pazartesi olarak belirlendi. AÖF 2020-2021 yeni kayıt tarihleri ne zaman bitecek? AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı? İşte son dakika AÖF kayıt tarihleri!

AÖF 2020-2021 yeni kayıt tarihleri ne zaman?

AÖF 2020-2021 YKS Yeni Kayıt tarihi 31 Ağustos 2020 Pazartesi başlayacak ve 10 Eylül 2020 Perşembe tarihinde bitecek. YKS Yeni Kayıt tarihi mazeretli kayıt tarihi ise 11 Eylül 2020 Cuma tarihinde bitecek ve 12 gün sürecek. Peki açıköğretim dikey geçiş ve ek yerleştirme kayıt tarihleri ne zaman?

AÖF 2020-2021 dikey geçiş ve ek yerleştirme kayıt tarihleri ne zaman?

Bu yıl binlerce öğrenci dikey geçiş ve ek yerleştirme ile birlikte açıköğretime kayıt yapacak. Dikey Geçiş ve Ek Yerleştirme kayıt tarihleri 28 Eylül 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 01 Ekim 2020 Perşembe günü sonlanacak. Mazeretli kayıtlar da 02 Ekim 2020 Cuma günü bitecek toplam 5 gün sürecektir. Kayıt tarihlerini kaçıran öğrenciler için ekstra bir tarih verilmeyecek.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı İnternet Başvuru, Kayıt,Kayıt Yenileme/Ekle-Sil Tarihleri

aöf kayıt yenileme

YKS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş ve Sağlık Lisans Tamamlama İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, YÖK ve YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilr.

Kayıt gruplarının İnternet Başvuru işlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 09:00'da başlayacak, son günü saat 17:00'de sona erecektir.

Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıranlar ders ekleyebilir.

AÖF 2020-2021 kayıt yenileme / ikinci üniversite tarihleri ne zaman?

AÖF 2020-2021 ikinci üniversite kayıtları 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 47 gün sürecek. 5 Ekim 2020 Perşembetarihinde bitecek ve AÖF 2020-2021 ikinci üniversite yeni kayıt tarihi mazeretli olarak 16 Ekim 2020 Cuma tarihine kadar alınacaktır.
AÖF 2020-2021 kayıt yenileme tarihi ise 05 Ekim 2020 Pazartesi başlayacak, 15 Ekim 2020 Perşembe tarihinde bitecektir. Kayıt yenileme tarihinin mazeretli başvuru tarihi ise 16 Ekim 2020 Cuma bitecek, kayıt yenileme tarihi 12 gün sürecektir.

bahar-yaz dönemi

AÖF 2021 Bahar Dönemi

Açıköğretim 2021 Bahar Dönemi ise 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. Kayıtlar 12 gün sürecek ve 25 Şubat 2021 Perşembe tarihinde bitecek. Mazeretli kayıtlar ise 26 Şubat'ta son bulacak.

AÖF 2021 Yaz Okulu Kayıtları

Açıköğretim 2021 yaz okulu kayıt tarihleri ise 28 Haziran 2021 Pazartesi başlayacak ve 01 Temmuz 2021 Perşembe tarihinde bitecek. Yaz okulu kayıtları için 2 Temmuz mazeretli tek kayıt günü olacak.

AÖF 2020 -2021 sınav tarihleri ne zaman?

sınav merkez

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI 5 EYLÜL 2020 ÖĞLEDEN SONRA YAPACAK AYNI GÜN SABAH MEB BURSLULUK SINAVI VAR.OKULLARA TEMİZLİK ELAMAN İHTİYACI İŞKUR TARAFINDAN KARŞILANIYORDU BU SENE ERKEN İŞE BAŞLIYACAKLARDI.OKUL AÇILMA TARİHİ UZAYINCA İŞE BAŞLAMA İŞİ ASKIYA ALINDI.OKULDA HİJYENİNİ KİM SAĞLAYACAK. ÖĞRENCİNİN SIRTINDAN PARA KAZANIP BİZLERİ İNSAN YERİNE KOYMAYIP BASINDA ŞOV YAPAN AÖF'TEN ALLAH'IM KORU. YAZDIKLARIMIN HEPSİ DOĞUDUR. AÖF ÖĞRENCİSİNDEN YAZ OKULU AÇILMA İNTİKAMINI ALIYOR. AÖF ÖĞRENCİLERİ BİRLEŞELİM YÖKÜN ÖĞRENCİLERE VERMİŞ OLDUĞU ONLİNE SINAV HAKKINI ALALIM. AÖF BENİM İÇİN BİTMİŞTİR.
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