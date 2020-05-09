HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. AÖF Bahar Dönemi ara sınavları açıklandı

AÖF Bahar Dönemi ara sınavları açıklandı

EĞİTİM HABERLERİ  | 09.05.2020 12:42 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 18 Nisan-7 Mayıs 2020 tarihleri arasında internet tabanlı ortamlarda ilk kez kişiye özel gerçekleştirilen sınavların bitiminden 1 gün sonra sonuçları açıklandı.

AÖF Bahar Dönemi ara sınavları açıklandı

Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi ara sınavları 18 Nisan - 7 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki 20 günlük süreç içerisinde internet tabanlı ortamlarda ilk kez kişiye özel olarak gerçekleştirdi. 1 milyonu aşkın öğrencinin sınav sonuçlarını beklemesi kısa sürdü. Sınavların tamamlanmasından 1 gün sonra sonuçlar açıklandı.

REKTÖR'DEN AÇIKLAMA

Sınav sonuçlarının açıklandığını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Çomaklı, sosyal medyadan açıklamasında, “Anadolu Üniversitesinin 'Milli Çocuklarından' 'Milli Yazılımlarla' bir rekor kırarak ayrılıyoruz. Açık öğretim sınav sonuçları hayırlı olsun.1 milyon kişinin sınav sonucunu 1 günde açıklamakta nasip oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Tezer uyardı ve ekledi: 2'nci dalga kaçınılmaz olurBilim Kurulu Üyesi Tezer uyardı ve ekledi: 2'nci dalga kaçınılmaz olur
MEB Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'deMEB Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Hamza Cebeci atandı

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Hamza Cebeci atandı

İşte Acun Ilıcalı satın alacağı o kulüp

İşte Acun Ilıcalı satın alacağı o kulüp

Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı!

Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı!

Cenaze Kayseri'ye getirildi, 500 kişilik grup sokağa döküldü

Cenaze Kayseri'ye getirildi, 500 kişilik grup sokağa döküldü

Acun Ilıcalı'dan Survivor'la ilgili flaş açıklama

Acun Ilıcalı'dan Survivor'la ilgili flaş açıklama

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

ÖSYM Başkanı'ndan YKS açıklaması

ÖSYM Başkanı'ndan YKS açıklaması

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Yükseköğretim Kurulu Kanun Teklifi kabul edildi! Yaz tatilinde eğitim verilecek

Yükseköğretim Kurulu Kanun Teklifi kabul edildi! Yaz tatilinde eğitim verilecek

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YKS stadyumlarda mı yapılacak? ÖSYM Başkanı'ndan açıklama

YKS stadyumlarda mı yapılacak? ÖSYM Başkanı'ndan açıklama

Resmi Gazete'de yayımlandı: MEB, ilk, ortaokul ve liselerde sınıf geçme esaslarını belirledi

MEB Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu: Yaz tatilinde EBA TV yine yayında

'Yaz tatilinde EBA TV yine yayında'

Üniversite adaylarına önemli tavsiye: Evde maskeyle deneme sınavı çözün

Sınava girecekler dikkat! Uzmanlardan önemli tavsiye

2020 KPSS ne zaman? KPSS tarihi değişecek mi? ÖSYM Başkanı açıkladı

KPSS tarihi değişecek mi? ÖSYM Başkanı açıkladı

İBB online YKS başvurusu nasıl yapılır? İBB’den online YKS deneme sınavı!

İBB’den online YKS deneme sınavı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.