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AÖF bürosu çalışma saatleri nedir? AÖF bürosu saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, öğle arası ne zaman?

06.12.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta sonu günlerinde sınav olduğu takdirde uğranabilen AÖF bürolarının, cumartesi ve pazarları sınav olmadığı takdirde çalışma saatleri farklıdır. Ancak hafta içi her gün saat aynı saatte hizmet vermeye başlayan AÖF bürolarında kapanışa kadar işlem yürütülmesi mümkündür. AÖF bürosu saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, öğle arası ne zaman?

AÖF bürosu çalışma saatleri nedir? AÖF bürosu saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, öğle arası ne zaman?

AÖF büroları hafta içi her gün öğle molası dışında açılıştan kapanışa kadar açık kalır ve hizmet verir. Hafta sonu günlerinde ise AÖF büroları hizmet verip vermemesi sınavın olup olmamasına göre değişir. Dolayısıyla AÖF bürolarında işlem gerçekleştirmek isteyen kişiler, ilgili kurumlara hafta içi günlerinde AÖF mesai saatleri arasında uğrayabilir.

AÖF bürosu mesai saatleri nedir?

Genel itibari ile AÖF bürosu açılış saati sıkça araştırılan konulardandır. Özellikle AÖF bürolarının hafta içi saat kaçta açıldığı merak edilir. Buna bağlı olarak "AÖF bürosu kaçta açılıyor?" sorusuna yanıt sunulması gerekir. İlgili kurumun resmî internet sitesinde de belirtildiği üzere AÖF büroları her bir il ve ilçede olmak üzere aynı saatlerde mesaiye başlar. AÖF bürosu açılış saati 08.30 olarak belirtilebilir.

AÖF bürosu kaçta kapanıyor?

Her bir il ve ilçede bulunan AÖF bürosu mesai saatleri aynıdır. Saat 08.30 itibarıyla ziyaret edilebilen AÖF bürosu kapanış saati de sıkça araştırılır. AÖF bürolarına saat kaça kadar uğramaları gerektiği merak eden kişiler "AÖF büroları kaça kadar açık?" sorusuna yanıt arar. Bu soruya yanı arayan kişilere, AÖF bürolarına 17.30'a kadar gidebilecekleri belirtilebilir. AÖF bürosu kapanış saati olan 17.30'a kadar hizmet sunmaya devam eder.

AÖF büroları öğle arası kaçta?

Hafta içi her gün açık olan AÖF bürosu öğle arası saatlerinde hizmet vermez. AÖF bürosu öğle arası saatleri 12.30'da başlar. AÖF bürosu öğle arası saatleri dâhilinde 13.30'a kadar kapalıdır. AÖF bürolarında 1 saat öğle molası verildiği söylenebilir.

AÖF bürosu çalışma saatleri hafta sonu kaçta?

Hafta içi her gün 08.30'da hizmet vermeye başlayan AÖF büroları 17.30'a kadar açık kalır. Bu bağlamda AÖF bürolarının hafta sonu kaçta açıldığı da sorgulanır. Ancak AÖF büroları yalnızca sınav olan günlerde açıktır. Yani "AÖF büroları cumartesi açık mı?" sorusu "Hayır" olarak yanıtlanabilir. Dolayısıyla AÖF bürosunun hafta sonu çalışma saatlerinin net olarak belirtilmesi mümkün değildir.

AÖF büroları pazar günü açık mı?

Yalnızca sınav olduğu zaman AÖF bürolarının hafta sonu günlerinde de açık kaldığı bilinir. Bunun dışında AÖF büroları hafta sonu günlerinde hizmet vermez. Dolayısıyla AÖF bürosunda işlem gerçekleştirmeleri gereken kişilere ilgili kuruma hafta içi günlerinde uğramaları tavsiye edilir.

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