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AÖF final sınavı ne zaman 2022? AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı mı, sınav yerleri belli oldu mu?

10.05.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF final sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Öğrenciler, Bahar Dönemi sınavları ile ilgili yaptıkları araştırmalara hız verdi. AÖF final sınavı ne zaman 2022? AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı mı, sınav yerleri belli oldu mu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

AÖF final sınavı ne zaman 2022? AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı mı, sınav yerleri belli oldu mu?

AÖF final sınav tarihleri sınava girecek öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 2021-2022 eğitim yılının bahar dönemi sınav tarihleri Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinde yayımlandı. Öğrenciler internette, AÖF final sınavı ne zaman 2022? AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı mı, sınav yerleri belli oldu mu? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Merak edilen detaylar haberimizde...

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN 2022?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı.

2 Nisan ve 3 Nisan tarihleri aralığında yapılan vize sınavının giriş yerleri 25 Mart’ta belli olmuştu.

Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

Öte yandan öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesinden öğrenebilecekler.

AÖFYAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

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Anahtar Kelimeler:
açıköğretim sınav Anadolu Üniversitesi
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