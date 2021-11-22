AÖF güz dönemi sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte AÖF güz dönemi sınav giriş yeri sorgulama ekranı!

AÖF güz dönemi sınavları 27-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınava katılım sağlayacak adaylar, sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Koronavirüs sebebiyle geçen yıl sınavlar elektronik ortamda yapılmıştı. İşte merak edilenler...

AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

AÖF güz dönemi ara sınav giriş yerleri hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. 27-28 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan AÖF güz dönemi ara sınavları için sınav binaları ve salonlarını merak konusu oldu. Sınav giriş yerlerinin en kısa zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından açıklanması bekleniyor.

AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

AÖF güz dönemi ara sınav giriş yerleri "https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/" üzerinden e-Devlet hesabı ile veya Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yapılabiliyor. Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yapmak isteyen adaylar e-posta veya TC kimlik numaraları ve şifre girdikten sonra AÖF sınav giriş yerlerini sorgulayabiliyor.

AÖF güz dönemi ara sınav giriş yerleri sorgulama ekranına erişim sağlamak için, "https://giris.anadolu.edu.tr/login?login_challenge=40dce98a44704d2088cd1908009038fe" adresine tıklayın.



