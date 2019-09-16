HABER

AÖF kayıt yenileme dönemi ne zaman başlayacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 16.09.2019 14:43 | Son Güncelleme

AÖF yani Açıköğretim Fakültesinde okuyan öğrencilerin yeni kayıt dönemi başlıyor. Peki 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemine kayıt yenileme işlemleri için ayrılan süre ne zaman başlayacak? İşte AÖF akademik takviminden detaylar...

AÖF kayıt yenileme dönemi ne zaman başlayacak?

Sonabahara girildi ve artık üniversiteler de açılıyor. İlk kayıt işlemlerinde sona geliniyor ki yakında kayıt yenileme dönemi başlayacak. Tükiye’nin en kalabalık üniversite fakültelerinden biri olan AÖF için sıra kayıt yenilemeye geldi.

KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AMF için Kayıt yenileme, des ekleme ve silme işlemlerinin yapılması için 2-18 Ekim tarih aralığı belirlenmiş. 2019-2020 öğretim yılı takvimine bakıldığında açıköğretim kayıt yenileme döneminin 7 Ekim Pazartesi başlayacağı, 18 Ekim Cuma günü de sona ereceği görülüyor.

DERS EKLE -SİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Ders ekle-sil işlemi üç aşamadan oluşmaktadır.

Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresi ders ekle-sil işlemleri otomasyonu bağlantısından T.C. kimlik/öğrenci numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekecektir.

İkinci aşamada ders ekle-sil işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.

Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders ekle-sil işlemini onaylamanız istenecektir. Yaptığınız ders ekle-sil işlemini onaylamadığınız takdirde, ders ekle-sil işleminiz geçersiz sayılacaktır. Bu durumda üzerinize ders atanmamış sayılırsınız. Birden fazla ders ekle-sil işlemi yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders ekle-sil işlemi geçerli olacaktır.


PARTNERSiz bir de onu makyajsız görün!Siz bir de onu makyajsız görün!
Yeniden okul sıralarına döndülerYeniden okul sıralarına döndüler
Uğur Okulları Adana kampüsü açıldıUğur Okulları Adana kampüsü açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kayıt yenileme aöf

En Çok Okunan Haberler

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

Canlı yayında açıkladı! Vedat Muriqi'ye tarihi bonservis

Canlı yayında açıkladı! Vedat Muriqi'ye tarihi bonservis

'Her an yeniden vurabiliriz!'

'Her an yeniden vurabiliriz!'

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

5. sınıf kayıt başvuru işlemleri başladı

5. sınıf kayıt başvuru işlemleri başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YÖKDİL başvuru dönemi başladı! YÖKDİL başvuru kılavuzu çıktı! (AİS giriş)

YÖKDİL başvuru kılavuzu yayımlandı!

YDS 2019 / 2 Temel soruları ve cevapları yayımlandı! YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS soru kitapçıkları yayımlandı

Öğretmenlere eğlenceli eğitim

Öğretmenlere eğlenceli eğitim

KYK 2. yedek yurt başvuru sonuçları açıklandı!

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemi açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemi açıklamalar

'Okuryazarlık Seferberliği'nde sayı 1 milyona yaklaştı

'Okuryazarlık Seferberliği'nde sayı 1 milyona yaklaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.