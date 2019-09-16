AÖF kayıt yenileme dönemi ne zaman başlayacak?

Sonabahara girildi ve artık üniversiteler de açılıyor. İlk kayıt işlemlerinde sona geliniyor ki yakında kayıt yenileme dönemi başlayacak. Tükiye’nin en kalabalık üniversite fakültelerinden biri olan AÖF için sıra kayıt yenilemeye geldi.

KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AMF için Kayıt yenileme, des ekleme ve silme işlemlerinin yapılması için 2-18 Ekim tarih aralığı belirlenmiş. 2019-2020 öğretim yılı takvimine bakıldığında açıköğretim kayıt yenileme döneminin 7 Ekim Pazartesi başlayacağı, 18 Ekim Cuma günü de sona ereceği görülüyor.

DERS EKLE -SİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Ders ekle-sil işlemi üç aşamadan oluşmaktadır.

Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresi ders ekle-sil işlemleri otomasyonu bağlantısından T.C. kimlik/öğrenci numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekecektir.

İkinci aşamada ders ekle-sil işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.

Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders ekle-sil işlemini onaylamanız istenecektir. Yaptığınız ders ekle-sil işlemini onaylamadığınız takdirde, ders ekle-sil işleminiz geçersiz sayılacaktır. Bu durumda üzerinize ders atanmamış sayılırsınız. Birden fazla ders ekle-sil işlemi yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders ekle-sil işlemi geçerli olacaktır.



