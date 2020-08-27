AÖF Rektörü açıklama yaptı! 2020 Açıköğretim kayıtları ne zaman? AÖF kayıt yenileme ücreti 2020 ve AÖF yeni kayıt ücreti ne kadar?

YSK sınavına girerek üniversiteyi uzaktan okumak isteyen öğrenciler 150 taban puanı aldıktan sonra 2020 Açıköğretim Fakültesi başvuruları ne zaman başlayacak araştırmaya başladı. Bir an önce AÖF başvurularını yapmak isteyen adayların gözleri AÖF yeni kayıt 2020 ücretlerinde Açıköğretim Fakültesine şu an devam eden öğrenciler de AÖF kayıt yenileme 2020 ücretlerini araştırıyor... Özellikle en çok tercih edilen bölümlerin başında gelen işletme ve iktisat bölümü kayıt ücretlerinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Tüm bunların yanında Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, YSK sınavının açıklanmasının ardından Anadolu Üniversitesini kazanan öğrencilere yönelik 'hoş geldiniz' mesajı yayınladı.
2020 Yükseköğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nın sonuçlarının açıklanmasıyla üniversiteyi Açıköğretim Fakültesi'nde okumak ve uzaktan eğitimine devam etmek isteyen kişiler AÖF kayıt işlemlerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. 2020 AÖF kayıt tarihleri ne zaman başlayacak araştıranlar için Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarihleri resmi internet sitesinde paylaştı. Anadolu Üniversitesinin akademik takvimine göre AÖF yeni kayıt tarihi 2020, 31 Ağustos 2020 Pazartesi başlayacak ve 10 Eylül 2020 Perşembe tarihinde bitecek. YKS Yeni Kayıt tarihi mazeretli kayıt tarihi ise 11 Eylül 2020 Cuma tarihinde bitecek ve 12 gün sürecek. 2020 AÖF kayıt takvimi ve AÖF sınav takvimi aşağıda görsellerde detaylı olarak verilmiştir. Paki 2020 AÖF kayıt yenileme ücretleri nedir Açıköğretim 2021 Bahar Dönemi ise 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. Kayıtlar 12 gün sürecek ve 25 Şubat 2021 Perşembe tarihinde bitecek. Mazeretli kayıtlar ise 26 Şubat'ta son bulacak.
Açıköğretim Üniversitesine yeni kayıt yapacak kişiler bölümlerini seçtikten sonra kayıt ücretlerini merak ediyor. Açıköğretim fakültesinde bölümlere göre kayıt ücretleri değişmektedir. Öğrencilerin en çok merak ettiği bölümlerin başında gelen AÖF İktisat Fakültesi kayıt ücreti 2020 ve AÖF İşletme Fakültesi kayıt ücreti 2020 geliyor. Açıköğretim kayıt ücretleri, 2020-2021 öğretim yılı dönem öğretim gideri ve 2020-2021 öğretim yılı dönem öğrenci katkı payı olarak iki miktarın toplamı olarak alınıyor. Açıköğretim'e ilk kez kayıt yaptıran ve kayıt yenileme yaptıranların ödeyeceği ücretler de değişmektedir. 2020-2021 AÖF kayıt ücretleri henüz Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanmadı. Aşağıdaki linkte yer alan 2019 - 2020 Açıköğretim kayıt ücretlerine yakın rakamlar yeni ücretler olacağı için, Açıköğretim Üniversitesi kayıt ücretleri miktarını buradan incelenebilir.
YKS sınavının açıklanmasının ardından Anadolu Üniversitesini kazanan öğrencilere ilk 'hoş geldiniz mesajı' olarak yayınladı. Rektör Erdal hoş geldiniz mesajını sosyal medya hesabından yayınladı. Yeni öğrencilerine Anadolu Üniversitesi'nin ev niteliğinde olduğunu yazarak şu paylaşımı yaptı;
"Sevgili öğrencilerimiz; 28 farklı ülkeden öğrencisi ve mezunu ile dünyanın en geniş ailesi olan Anadolu Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Şundan eminim ki milyonlarca öğrencinin hayallerine ortak olan Türkiye'nin global kampüsü Anadolu Üniversitesi'ne üst düzey bir akademik eğitimi, aktif bir sosyal yaşamla bir arada deneyimleyebilmenin ayrıcalığını yaşayacağınız, mutlu bir eğitim öğretim hayatı geçireceksiniz. Yeni ailenizle yeni evinizde geçireceğiniz unutulmaz yıllarınız sağlık ve başarılarla dolu olsun".
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
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