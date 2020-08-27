AÖF Rektörü açıklama yaptı! 2020 Açıköğretim kayıtları ne zaman? AÖF kayıt yenileme ücreti 2020 ve AÖF yeni kayıt ücreti ne kadar?

YSK sınavına girerek üniversiteyi uzaktan okumak isteyen öğrenciler 150 taban puanı aldıktan sonra 2020 Açıköğretim Fakültesi başvuruları ne zaman başlayacak araştırmaya başladı. Bir an önce AÖF başvurularını yapmak isteyen adayların gözleri AÖF yeni kayıt 2020 ücretlerinde Açıköğretim Fakültesine şu an devam eden öğrenciler de AÖF kayıt yenileme 2020 ücretlerini araştırıyor... Özellikle en çok tercih edilen bölümlerin başında gelen işletme ve iktisat bölümü kayıt ücretlerinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Tüm bunların yanında Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, YSK sınavının açıklanmasının ardından Anadolu Üniversitesini kazanan öğrencilere yönelik 'hoş geldiniz' mesajı yayınladı.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ 2020 NE KADAR?

2020 Yükseköğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nın sonuçlarının açıklanmasıyla üniversiteyi Açıköğretim Fakültesi'nde okumak ve uzaktan eğitimine devam etmek isteyen kişiler AÖF kayıt işlemlerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. 2020 AÖF kayıt tarihleri ne zaman başlayacak araştıranlar için Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarihleri resmi internet sitesinde paylaştı. Anadolu Üniversitesinin akademik takvimine göre AÖF yeni kayıt tarihi 2020, 31 Ağustos 2020 Pazartesi başlayacak ve 10 Eylül 2020 Perşembe tarihinde bitecek. YKS Yeni Kayıt tarihi mazeretli kayıt tarihi ise 11 Eylül 2020 Cuma tarihinde bitecek ve 12 gün sürecek. 2020 AÖF kayıt takvimi ve AÖF sınav takvimi aşağıda görsellerde detaylı olarak verilmiştir. Paki 2020 AÖF kayıt yenileme ücretleri nedir Açıköğretim 2021 Bahar Dönemi ise 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. Kayıtlar 12 gün sürecek ve 25 Şubat 2021 Perşembe tarihinde bitecek. Mazeretli kayıtlar ise 26 Şubat'ta son bulacak.