AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı: 2022 AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Açıköğretim sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF bahar dönemi ara sınavları Nisan ayının ilk haftasında yapılacak. Sınav tarihleri yaklaşırken AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Açıköğretim sınavları ne zaman yapılacak? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

2022 AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Daha önce düzenlenen sınavlar göz önüne alındığında AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması beklenmekte. Sınav giriş belgeleri yayımlandığında resmi olarak sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yayınlanacak. Öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bahar Dönemi Ara Sınavı Tarihi: 02- 03 Nisan 2022

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı Tarihi: 21- 22 Mayıs 2022

Yaz Okulu Sınavı Tarihi: 13 Ağustos 2022 tarihlerinde uygulanacak.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, ikinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan ders alamaz.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan, dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders alamaz.

