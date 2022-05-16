HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2022 ATA AÖF sınavı ne zaman?

AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2022 ATA AÖF sınavı ne zaman?

16.05.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 ATA AÖF final sınavı için geri sayım sürüyor. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi dönem sınavları belirli tarihlerde düzenlenmeye devam ediyor. Kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini sürdüren öğrenciler sınav tarihini beklemeye koyuldu. Peki AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2022 ATA AÖF sınavı ne zaman? İşte merak edilenler...

AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2022 ATA AÖF sınavı ne zaman?

ATA AÖF final sınavı 2022 senesinde Mayıs ayında yapılacak. Öğrenciler tarafından sınav giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Söz konusu sınava 28 Mayıs Cumartesi ve 29 Mayıs Pazar günlerinde girmiş olacaklar. 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde yapılan ATA AÖF vize sınavı giriş belgesi 31 Mart Perşembe günü yayımlanmıştı.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

ATA AÖF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde yapılan vize sınavı giriş belgesi 31 Mart Perşembe günü yayımlanmıştı.

Öğrenciler sınav giriş belgelerini https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden alabilecekler. Ara (vize) sınav giriş belgesi aynı zamanda AtaMeta uygulaması “Sınav İşlemleri” katından da alınabilecek.

ATA AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF yarıyıl sonu dönem sınavları 28 Mayıs ve 29 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Özer 'ilk olacak' diyerek duyurdu! Tüm öğrencileri ilgilendiriyorBakan Özer 'ilk olacak' diyerek duyurdu! Tüm öğrencileri ilgilendiriyor
"Alacak olanlar bir daha düşünsün" Akılalmaz görüntüler sosyal medyada tepkiye yol açtı! İşte cezası"Alacak olanlar bir daha düşünsün" Akılalmaz görüntüler sosyal medyada tepkiye yol açtı! İşte cezası
Eşine ve öz kardeşine kurşun yağdırdı! 'Birlikte kaçacaklardı'Eşine ve öz kardeşine kurşun yağdırdı! 'Birlikte kaçacaklardı'
Anahtar Kelimeler:
sınav
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İslam Memiş altın ve dolar için yarını işaret etti

İslam Memiş altın ve dolar için yarını işaret etti

Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!

Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!

Nisa bebeğin ismi değiştirildi! 'Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam'

Nisa bebeğin ismi değiştirildi! 'Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam'

İsveç ve Finlandiya'dan Türkiye kararı! İade etmediler

İsveç ve Finlandiya'dan Türkiye kararı! İade etmediler

Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!

Polis aracı kullanan sığınmacı sınır dışı ediliyor! Tepki çeken video bakın nasıl çekilmiş

Polis aracı kullanan sığınmacı sınır dışı ediliyor! Tepki çeken video bakın nasıl çekilmiş

İlginizi Çekebilir

Muhalefet etmişti! Putin’in vaftiz kızına şok

Muhalefet etmişti! Putin’in vaftiz kızına şok

O soru öfkelendirdi! “Nasıl sevişiyorsunuz?”

O soru öfkelendirdi! “Nasıl sevişiyorsunuz?”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Uçakta şoke eden olay! Bir anda tangasını çıkartıp...

Uçakta şoke eden olay! Bir anda tangasını çıkartıp...

Şakası gerçek oldu! Oğlunu o halde görünce şoke oldu

Şakası gerçek oldu! Oğlunu o halde görünce şoke oldu

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.