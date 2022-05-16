AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2022 ATA AÖF sınavı ne zaman?

ATA AÖF final sınavı 2022 senesinde Mayıs ayında yapılacak. Öğrenciler tarafından sınav giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Söz konusu sınava 28 Mayıs Cumartesi ve 29 Mayıs Pazar günlerinde girmiş olacaklar. 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde yapılan ATA AÖF vize sınavı giriş belgesi 31 Mart Perşembe günü yayımlanmıştı.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

ATA AÖF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde yapılan vize sınavı giriş belgesi 31 Mart Perşembe günü yayımlanmıştı.

Öğrenciler sınav giriş belgelerini https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden alabilecekler. Ara (vize) sınav giriş belgesi aynı zamanda AtaMeta uygulaması “Sınav İşlemleri” katından da alınabilecek.

ATA AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF yarıyıl sonu dönem sınavları 28 Mayıs ve 29 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

