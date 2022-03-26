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AÖF sınav yeri sorgulama! 2022 AÖF sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? İşte AÖF sınav tarihleri ve detaylar

26.03.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sınav giriş belgesi için araştırmalar sürüyor. Merakla beklenen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF ara sınavı yerleri ilan edildi. 2022 AÖF takvimine göre, sınavlar 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak. Sınav öncesinde ise öğrenciler AÖF giriş belgelerini öğrenci otomasyonu üzerinden alabilecek. Peki 2022 AÖF sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? İşte AÖF sınav yeri sorgulama, AÖF sınav tarihleri ve detaylar...

AÖF sınav yeri sorgulama! 2022 AÖF sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? İşte AÖF sınav tarihleri ve detaylar

AÖF sınav yerleri merak ediliyor. AÖF sınavına kısa bir süre kalmışken gündemde yer alan AÖF sınav yerleri, internet üzerinden öğrenilebilecek. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri önceki haftalarda yayınlanan takvimle ilan edilmişti. Peki AÖF sınav yerleri açıklandı mı?

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Bahar dönemi sınavları için sınav merkezi tercihi yapmamış olan adaylar için güz döneminde seçtiği sınav merkezleri geçerli olacak. 2022 AÖF takvimine göre, sınavlar 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak. Bahar dönemi dönem sonu sınavı ise 21 Mayıs ve 22 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Yaz okulu sınavı da 13 Ağustos’ta düzenlenecek.

AÖF sınav yerleri 25 Mart 2022 Cuma günü açıklandı. İlgiyle detayları takip eden öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesi üzerinden ğrenebilecekler.

AÖF SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYIN!

AÖF SINAV TARİHLERİ LİSTESİ!

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF Yaz Okulu Sınavı ise 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

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