AÖF sınavları tarihleri belli oldu mu? Açıköğretim sınavları ne zaman yapılacak?

Kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler sınav tarihlerini beklemeye başladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada sınavların kasım ayında gerçekleştirileceği ifade edildi. En son gerçekleştirilen yaz okulu sınavı yüz yüze yapılmıştı. İşte merak edilenler...

AÖF SINAVLARI TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

AÖF güz dönemi ara sınavlarının 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacağı belirtildi. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı (MEB), ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği ifade edildi.



