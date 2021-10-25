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AÖF sınavları tarihleri belli oldu mu? Açıköğretim sınavları ne zaman yapılacak?

25.10.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin gözleri sınav tarihlerine çevrildi. AÖF sınavlarının ne zaman gerçekleştirileceği belli oldu. Sınavların yüz yüze mi yoksa online ortamda mı yapılacağına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

AÖF sınavları tarihleri belli oldu mu? Açıköğretim sınavları ne zaman yapılacak?

Kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler sınav tarihlerini beklemeye başladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada sınavların kasım ayında gerçekleştirileceği ifade edildi. En son gerçekleştirilen yaz okulu sınavı yüz yüze yapılmıştı. İşte merak edilenler...

AÖF sınavları tarihleri belli oldu mu? Açıköğretim sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF SINAVLARI TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

AÖF güz dönemi ara sınavlarının 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacağı belirtildi. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı (MEB), ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği ifade edildi.

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sınav
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