AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları online şekilde 5 Eylül 2020 tarihinde başladı ve dün itibarıyla sonlandı. Şimdi, sınavlara katılan öğrenciler tarafından AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Bu nedenle sık sık AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. AÖF yaz okulu sınav sonuçları konusunun birkaç gün içerisinde açıklanması beklentiler arasında yer alıyor.
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranırken bir yandan da sonuçların nasıl öğrenileceği merak ediliyor. AÖF yaz okulu sınav sonuçları, yapılan açıklamanın ardından aşağıdaki linkten öğrenilebilecek. Bunun yanı sıra Anadolu Üniversitesi’nin resmi internet sitesindeki “Açıköğretim” bölümünden konuyla ilgili duyurular da takip edilebiliyor.
AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt olabilecek bir gelişme henüz yaşanmadı. Sınav sonuçları henüz açıklanmazken açıklanma tarihi ile ilgili de bir bilgi verilmedi. Ancak sonuçların birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Bilindiği üzere AÖF yaz okulu sınavları için çevrim içi sınav sistemi 5 Eylül Cumartesi açıldı ve 9 Eylül Çarşamba itibarıyla sınavlar sona erdi. Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamamış olsa da geçtiğimiz yıl sınav sonuçlarının sınavdan 2 gün sonra açıklandığı biliniyor. Bu nedenle en geç 11 Eylül tarihinde sonuçların açıklanması bekleniyor.
2020 AÖF kayıt yenileme tarihi 5 Ekim 2020 ile 15 Ekim 2020 tarihleri arasında olacak. AÖF kayıt yenileme işlemleri Ders Seçimi ve Kayıt Yenileme Ücretinin Ödenmesi ile gerçekleşecek. Ders seçimi yapmadan önce bankada ödeme bilgileri oluşamayacak ve kayıtlar yenilenemeyecek. Bahar dönemi için kayıt yeniletecek öğrencilere ise ders ataması yapılmayacak ve öğrenciler 45 AKTS krediyi geçmeyecek biçimde ders seçebilecek. Ders seçim işlemleri ise aof.anadolu.edu.tr internet adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı ve Kayıt Yenileme linki üzerinden yapılacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum