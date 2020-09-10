AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları online şekilde 5 Eylül 2020 tarihinde başladı ve dün itibarıyla sonlandı. Şimdi, sınavlara katılan öğrenciler tarafından AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Bu nedenle sık sık AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. AÖF yaz okulu sınav sonuçları konusunun birkaç gün içerisinde açıklanması beklentiler arasında yer alıyor.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranırken bir yandan da sonuçların nasıl öğrenileceği merak ediliyor. AÖF yaz okulu sınav sonuçları, yapılan açıklamanın ardından aşağıdaki linkten öğrenilebilecek. Bunun yanı sıra Anadolu Üniversitesi’nin resmi internet sitesindeki “Açıköğretim” bölümünden konuyla ilgili duyurular da takip edilebiliyor.

2020 AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt olabilecek bir gelişme henüz yaşanmadı. Sınav sonuçları henüz açıklanmazken açıklanma tarihi ile ilgili de bir bilgi verilmedi. Ancak sonuçların birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Bilindiği üzere AÖF yaz okulu sınavları için çevrim içi sınav sistemi 5 Eylül Cumartesi açıldı ve 9 Eylül Çarşamba itibarıyla sınavlar sona erdi. Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamamış olsa da geçtiğimiz yıl sınav sonuçlarının sınavdan 2 gün sonra açıklandığı biliniyor. Bu nedenle en geç 11 Eylül tarihinde sonuçların açıklanması bekleniyor.