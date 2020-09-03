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AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? İşte AÖF yaz okulu sınav tarihleri 2020

EĞİTİM HABERLERİ  | 03.09.2020 14:30 | Son Güncelleme

Eylül ayının gelmesiyle beraber AÖF öğrencileri tarafından AÖF yaz okulu sınavları ne zaman sorusu sorulmaya başlandı. Öğrencilerin başarısız oldukları dersler için katılacakları yaz okulu sınavlarının tarihleri merak ediliyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak? İşte AÖF yaz okulu sınav tarihleri 2020 ve tüm detaylar…

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? İşte AÖF yaz okulu sınav tarihleri 2020

AÖF yaz okulu sınavları için kayıt işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler tarafından AÖF yaz okulu sınav tarihleri 2020 araştırılmaya başlandı. Öğrenciler, sınavların hangi tarihlerde yapılacağını merak ediyor. Anadolu Üniversitesi’nin resmi internet sitesinde konuyla ilgili detaylı açıklama yapıldı. İşte AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacağı konusunda merak edilenler...

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri için 2019-2020 akademik yılının AÖF yaz okulu sınavı 2020 5-9 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Rektörlük tarafından yapılan açıklama doğrultusunda ilgili fakültelerin yurt dışı ve yurt içi programlarının yaz okulu sınavları belirtilen tarihlerde yapılacak. Şimdi öğrenciler sınavların online olup olmayacağını da merak ediyor. Konuyla ilgili Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet adresindeki Açıköğretim Sistemi Yaz Okulu Sınav Tarihleri Duyurusu'nda detaylı bilgi yer alıyor.

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? İşte AÖF yaz okulu sınav tarihleri 2020

AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak?

Öğrenciler tarafından AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak şeklinde araştırmalar yapılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınavlar internet tabanlı ortamda yapılacak. Böylece 5 Eylül 2020 Cumartesi günü itibarıyla erişime açılacak olan çevrim içi sınav sistemi, 9 Eylül 2020 Çarşamba günü Türkiye saati ile saat 23.59’a dek açık tutulacak. Dolayısıyla online ortamda gerçekleşecek olan sınavlar için sınav sistemi 5 gün boyunca erişime açık olacak. Şimdi AÖF öğrencileri tarafından sınavların gerçekleşeceği tarih için heyecanlı bekleyiş başladı.

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