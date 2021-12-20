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AÖL 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman açıklanacak?

20.12.2021 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açıköğretim Lisesi öğrencileri tarafından AÖL sonuçlarının ne zaman ilan edileceği merak ediliyor. Kasım ayında online olarak açık lise sınavlarına katılım gösteren öğrenciler AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden AÖL sınav sonuçları sorgulamasını gerçekleştirebilecek. Peki AÖL 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

AÖL 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman açıklanacak?

AÖL sonuçlarının ne zaman ilan edileceği sorgulanıyor. 4-10 Kasım 2021 tarihlerinde online şekilde açık lise sınavlarına katılıan binlerce öğrenci AÖL sınav sonuçlarını takibe koyuldu. Peki AÖL 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav sonuçları ile ilgili ayrıntılar öğrenciler tarafından merak ediliyor. Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan beklenen haber geldi. Belli nedenlerden ötürü liseyi dışarıdan bitirmek zorunda kalan öğrenciler açık lise birinci dönem online sınav sonuçlarına göre eğitimlerine devam edebilecek. Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Açık Öğretim Kurumları sınavları çevrimiçi olarak 4-10 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleşmişti. Yapılan açıklamaya göre Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem online (Çevrimiçi) sınav sonuçları 20 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 18.00'de açıklanacak.

AÖL SINAV İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sınava katılan öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 takvim günü içerisinde, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. Kimlik numarası ile birlikte KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapabilecekler.


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Anahtar Kelimeler:
sınav AÖL
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