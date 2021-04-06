AÖL 3. dönem ders seçme! AÖL 3. dönem ders seçimi ne zaman?

Açık Lise AÖL sınavı 29 Mart tarihinde sona erdi. Online bir şekilde yapılan sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 3. dönem AÖL ders seçimi başlayacak.

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, il millî eğitim müdürlükleri ya da yurt dışındaki eğitim müşavirliği/eğitim ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan denklik belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar başvurabilir. (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı.) Dikkat: örgün eğitimde e okul sistemi üzerinde 2020-2021 eğitim öğretim yılında kayıtlı olan öğrenciler kayıt yaptıramayacaktır.

