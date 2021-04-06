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  4. AÖL 3. dönem ders seçme! AÖL 3. dönem ders seçimi ne zaman?

AÖL 3. dönem ders seçme! AÖL 3. dönem ders seçimi ne zaman?

06.04.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2. dönem AÖL sınavları 25-29 Mart tarihleri arasında tamamlandı. AÖL 2. döneme sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra AÖL öğrencilerini AÖL 3. dönem ders seçme takvimi başlayacak. AÖL ders seçimi nasıl ve ne zaman yapılacağı merak edilirken, AÖL ders seçimin ne zaman? AÖL ders seçimi ne zaman 2021 3. dönem? soruları da internette arananan konular arasında yer almakta. Peki AÖL 3. döne kayıt yenileme ne zaman? AÖL 3. dönem ders seçme işlemi detayları.

AÖL 3. dönem ders seçme! AÖL 3. dönem ders seçimi ne zaman?

Açık Lise AÖL sınavı 29 Mart tarihinde sona erdi. Online bir şekilde yapılan sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 3. dönem AÖL ders seçimi başlayacak.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021 İle 9 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacak.

AÖL 3.DÖNEM DERS SEÇME TARİHİ

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem ders seçme güncelleme işlemleri 27 Nisan 2021 ‐ 14 Mayıs 2021

AÖL 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem sınavı 04 Temmuz 2021 Pazar günü yapılacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT İŞLEMLERİ

• Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden 18 yaşını doldurmamış olanların velileriyle birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin halk eğitimi merkezi müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

• Açık Öğretim Lisesine kayıtlarda yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

AÖL AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlardan halen örgün eğitimde kayıtlı olmayanlar ile e okulda 2020-2021 eğitim öğretim yılında aktif öğrenci olmayanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, il millî eğitim müdürlükleri ya da yurt dışındaki eğitim müşavirliği/eğitim ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan denklik belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar başvurabilir. (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı.) Dikkat: örgün eğitimde e okul sistemi üzerinde 2020-2021 eğitim öğretim yılında kayıtlı olan öğrenciler kayıt yaptıramayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
AÖL Milli Eğitim Bakanlığı
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