AÖL 3. Dönem sınav tarihleri

AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL 3. dönem takvimi yayınlandı. AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan tarihi ile başladı. İşte, ayrıntılar...

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

2020-2021 Açık Öğretim Lisesi 3.dönem kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021 Pazartesi günü ile 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü arası gerçekleşecek.

Açık Öğretim Lisesi 3.dönem ders seçme ve güncelleme işlemleri ise 27 Nisan 2021 ile 14 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak.

Açık Öğretim Lisesi 3.dönem sınav giriş belgelerine ise sistem üzerinden 30 Haziran 2021 Çarşamba günü erişilmesi bekleniyor.

