AÖL 3. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖL 3. dönem sınav sonuçları tarihi...

AÖL 2. dönem online sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı. Nisan ayında ikinci dönem sınavlarının belli olmasının sonrasında Temmuz ayında yapılması beklenen AÖL 3. dönem sınavları merak edilmeye başlandı. Peki AÖL 3. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak “Güvenlik Kodu, Öğrenci Numarası ve Şifre” bilgilerini doğru şekilde girerek AÖL 2.dönem sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak ve her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar ise doğru cevapları herhangi bir şekilde etkilemeyecek.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak ve doğru cevaplar dikkate alınıp her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısı ile ilgili bilgi açıklanmayacaktır.

Önceki aylarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan sınav uygulanma takvimine göre AÖL 3. dönem sınavları Temmuz ayında yapılacak fakat sınavın salgın sebebiyle ertelenme ihtimali de bulunuyor. Sınav sonuçlarının da açıklanma tarihi bu nedenle henüz belli değil.

