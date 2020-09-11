AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar 2020? Açık lise kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL kayıt yenileme tarihi!

AÖL kayıt yenileme süreci başladı. 31 Ağustos tarihinde sürecin başlamasıyla beraber AÖL kayıt yenileme 2020 ile ilgili öğrencilerin yaptığı araştırmalar da hızlandı. Özellikle kayıt yenileme işlemlerinin yapılabilmesi için belirlenen ücretin yatırılması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuyla ilgili tüm bilgilerin yer aldığı bir kılavuz da yayımlandı. Peki, AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? Açık Lise kayıt yenileme ne zaman 2020? İşte detaylar...
AÖL kayıt yenileme ne zaman sorusuna yanıt olarak Açık Öğretim Lisesi 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı için 1. dönem kayıt yenileme işlemleri 31 Ağustos tarihinde başladı. İşlemler 9 Ekim 2020 tarihine dek sürecek. Öğrencilik durumu; silik, aktif ya da donuk olan öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini yaptıracak. Kayıt yenileme işlemlerini yaptırmamış olan öğrenciler 1. dönem sınavlarına katılamayacak.
Açık Öğretim Lisesi’ne kayıt yenileme işlemi yaptırmak isteyen öğrencilerin her sene belirlenmiş olan kayıt yenileme sınav ücretini ödemesi gerekiyor. Bu nedenle AÖL kayıt yenileme ücreti tutarı da merak ediliyor. 2020 senesinde bir dönem için AÖL kayıt yenileme ücreti 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına da 5 TL olarak belirlendi. 50 TL tutarındaki Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti anlaşmalı bankalara yatırılıyor. 5 TL de Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına yatırılıyor ya da makbuz karşılığı teslim ediliyor.
Aynı zamanda adaylar tarafından Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ücreti internetten yatırma işlemi ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Öğrenci adayları T.C. kimlik numaralarını beyan edip T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankası ATM’lerinden ya da Türkiye Vakıflar Bankası şubesine giderek veya bankaların internet bankacılıkları aracılığıyla “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 50 TL ödüyor ve gelen dekontu da saklıyor. Böylece AÖL kayıt yenileme online ödeme yöntemiyle de gerçekleştirilebiliyor. Aynı zamanda AÖL kayıt yenileme internetten ödeme yöntemi olarak odeme.meb.gov.tr resmi internet adresi üzerinden bütün bankaların kredi kartlarıyla kayıt yenileme ücreti yatırılabiliyor.
Açık Lise kayıt yenileme nasıl yapılır sorusuna da cevap aranıyor. İlk olarak bankaya kayıt yenileme ücreti yatırılıyor. Katılım bedeli ödendiğinde kayıt yenileme işlemi sırasında görünüyor. Ödeme görünmediği durumda ise kayıt yenileme gerçekleşemiyor. Bu nedenle bedelin doğru yatırıldığından emin olmak gerekiyor. Sonrasında kayıt yenileme işlemi gerçekleşiyor. Öğrencilik durumu aktif ya da donuk olan öğrenciler, ücreti yatırdıkları bankanın mesai saati bitimini bekliyorlar.
Öğrencilik durumu silik olan öğrenciler ise Halk Eğitimi Merkezi ya da Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine giderek kayıt yenileme işlemi yaptırıyorlar. Durumu aktif hale gelmiş olan tüm öğrenciler sisteme girip ders seçiyorlar. Ders seçimi sırasında bütün sorumluluk öğrencide oluyor. AÖL kayıt yenileme sürecinde bir aksaklık yaşamamak adına hem ücret ödeme hem de kayıt yenileme işlemlerini son tarihten önce gerçekleştirmek gerekiyor.
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