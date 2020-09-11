AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar 2020? Açık lise kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL kayıt yenileme tarihi!

AÖL kayıt yenileme süreci başladı. 31 Ağustos tarihinde sürecin başlamasıyla beraber AÖL kayıt yenileme 2020 ile ilgili öğrencilerin yaptığı araştırmalar da hızlandı. Özellikle kayıt yenileme işlemlerinin yapılabilmesi için belirlenen ücretin yatırılması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuyla ilgili tüm bilgilerin yer aldığı bir kılavuz da yayımlandı. Peki, AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? Açık Lise kayıt yenileme ne zaman 2020? İşte detaylar...

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ

AÖL kayıt yenileme ne zaman sorusuna yanıt olarak Açık Öğretim Lisesi 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı için 1. dönem kayıt yenileme işlemleri 31 Ağustos tarihinde başladı. İşlemler 9 Ekim 2020 tarihine dek sürecek. Öğrencilik durumu; silik, aktif ya da donuk olan öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini yaptıracak. Kayıt yenileme işlemlerini yaptırmamış olan öğrenciler 1. dönem sınavlarına katılamayacak.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR 2020?

Açık Öğretim Lisesi’ne kayıt yenileme işlemi yaptırmak isteyen öğrencilerin her sene belirlenmiş olan kayıt yenileme sınav ücretini ödemesi gerekiyor. Bu nedenle AÖL kayıt yenileme ücreti tutarı da merak ediliyor. 2020 senesinde bir dönem için AÖL kayıt yenileme ücreti 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına da 5 TL olarak belirlendi. 50 TL tutarındaki Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti anlaşmalı bankalara yatırılıyor. 5 TL de Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına yatırılıyor ya da makbuz karşılığı teslim ediliyor.