AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları sorgulama sayfası

25 - 29 Mart tarihleri arasında AÖL ikinci dönem sınavının sonuçları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyurunun ardından AÖL öğrencileri arama motorları üzerinden AÖL sınav sonuç ekranını araştırmaya başladı. İşte, ayrıntılar...

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Açık Lise AÖL sınavı 29 Mart tarihinde sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda Açık Öğretim Lise sınav sonuçlarının açıklandığı bilgisi yer aldı. Öğrenciler MEB Açık Öğretim Lise öğrenci giriş ekranına TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sonuçlarına ulaşabiliyor.

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AÖL 3.DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖL 2.dönem sınavları 29 Mart tarihine bitti. Açık Öğretim Lisesi öğrenciler 3.dönem sınav tarihlerini araştırmaya başladılar. AÖL 3.dönem sınavlarının Temmuz ayında yapılması bekleniyor. Ancak koronavirüs nedeniyle sınav tarihlerinde değişiklik olabilir.

AÖL DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.



