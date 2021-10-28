AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları online mı yüz yüze mi olacak?

Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilmişti. Binlerce AÖL öğrencisinin gündeminde olan Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavlarının ne zaman gerçekleştirileceği belli oldu. İşte AÖL 1. dönem sınav tarihleri...

AÖL SINAVLARI NE ZAMA YAPILACAK?

2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde yapılacak. Ancak sınavın tarihi ile ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

SINAVLAR ONLİNE MI OLACAK?

Aşılama oranındaki artış ve 2021-2022 eğitim öğretim yılının yüz yüze gerçekleştirilmesinden dolayı AÖL 1. dönem sınavlarının da yüz yüze gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ancak konuya ilişkin MEB tarafından henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin, 1 Aralık 2021 Çarşamba günü erişime açılacağı ifade edildi.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ DİPLOMASI NASIL ALINIR?

AÖL diplomaları Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri aracılığı ile alınır. Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin nerede olduğunu AÖL internet sayfasından öğrenebilirsiniz.

Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.

Mezun olan öğrenciler geçici mezuniyet belgelerini bağlı oldukları Halk Eğitim Merkezlerinden alabilirler.



