Bilindiği üzere koronavirüs vaka sayısı, omicron varyantının etkisiyle yükselişe geçti. Okulların online eğitime geçilip geçilmeyeceği konuşulurken AÖL sınavlarının online platformdan mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı merak konusu oldu. Gerekli olan işlemleri tamamlayan adayların gözleri söz konusu sorunun yanıtına çevrildi. AÖL sınavları ne zaman? 2022 AÖL sınavları online mı olacak? İşte AÖL sınav tarihleri...
Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak gerçekleştirilecek. 2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak yapılacak.
Sınavın online olarak gerçekleştirileceği belirtildi.
Bilindiği üzere Açık Öğretim Lisesi ve Ortaokul sınavları AÖK Bilgi Yönetimi sistemiyle düzenleniyor. Haberimizde yer alan tarihlerde sınav ekranı açılırken sınava katılım sağlayacak öğrenciler sisteme T.C. kimlik numarası ya da öğrenci numarası ile giriş yapacak. Önlerine çıkan ekranda solda yer alan menü yardımıyla sınava girilecek ders seçilecek ve sınav başlayacak.
Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve yanlış cevaplar doğruları götürmeyecek.
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