Bilindiği üzere koronavirüs vaka sayısı, omicron varyantının etkisiyle yükselişe geçti. Okulların online eğitime geçilip geçilmeyeceği konuşulurken AÖL sınavlarının online platformdan mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı merak konusu oldu. Gerekli olan işlemleri tamamlayan adayların gözleri söz konusu sorunun yanıtına çevrildi. AÖL sınavları ne zaman? 2022 AÖL sınavları online mı olacak? İşte AÖL sınav tarihleri...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak gerçekleştirilecek. 2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak yapılacak.

Dönem açık lise sınav tarihleri belli oldu. Yetkili kurum tarafından gelen açıklamada açık lise 2. dönem sınavlarının 1 - 10 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

AÖL SINAVI ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Sınavın online olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

ONLİNE SINAVLARA GİRİŞ NASIL YAPILACAK?

Bilindiği üzere Açık Öğretim Lisesi ve Ortaokul sınavları AÖK Bilgi Yönetimi sistemiyle düzenleniyor. Haberimizde yer alan tarihlerde sınav ekranı açılırken sınava katılım sağlayacak öğrenciler sisteme T.C. kimlik numarası ya da öğrenci numarası ile giriş yapacak. Önlerine çıkan ekranda solda yer alan menü yardımıyla sınava girilecek ders seçilecek ve sınav başlayacak.

Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve yanlış cevaplar doğruları götürmeyecek.



